Svaki dan je jela po 1 list čuvarkuće pre doručka i kafe: Evo šta joj se desilo sa telom posle mesec dana

Čudesna biljka čuvarkuća je delotvorna za razne probleme – čak i jedan list čini čuda.

Svaki dan je jela 1 list čuvarkuće pre doručka i kafe – evo šta joj se desilo sa telom posle samo mesec dana.

Jedan super prirodan napitak koji je odličan za zdravlje.

Čudesna biljka čuvarkuća delotvorna je za razne kožne probleme pri spoljašnjoj upotrebi, ali vrlo je efikasna i kada se jede.

Osim što je dobra za imunitet, njeni sveže zdrobljeni listovi ili sveže isceđen sok blagotvorno deluju na bradavice, čireve, rane i opekotine, kurje oči, sunčeve pege, kao i na bolna mesta nastala od gihta ili uboda insekta.

Evo šta se događa ako čuvarkuću umesto obloga pojedemo:

Pokazalo se da je čuvarkuća naročito delotvorna ako se kombinuje s medom, i to za jačanje imuniteta, cista, lošeg varenja. Posebno je dobra za zatvor.

Iseckajte 300 g svežih listova čuvarkuće i pomešajte sa 500 g meda. Preručite u teglu, poklopite, zamotajte u foliju i držite u frižideru.

Svako jutro pola sata pre doručka i kafe uzmite jednu kašiku. Preporučuje se i da pola sata nakon ovog eliksira ne jedete i ne pijete ništa.

Ova sjajna mešavina podstiče i izbacivanje otrova iz organizma.

Kao i kod svih alternativnih lekova, i ovde se treba pre konzumiranja konsultovati s lekarom.

Čuvarkuća, ta skromna biljka koju mnogi gaje na prozoru, pokazala se kao pravi eliksir zdravlja. Redovno konzumiranje njenih listova ili mešavine sa medom može doprineti jačanju imuniteta, boljem varenju i detoksikaciji organizma. Istovremeno pomaže kod raznih kožnih problema i upala. Iako je prirodni lek, važno je imati meru i prethodno se posavetovati sa lekarom, posebno ako imate hronične tegobe ili uzimate terapiju.

