Svaki dan je pila sok od pomorandže – evo šta joj se desilo sa telom posle mesec dana

Nova studija pokazuje da jedna čaša soka od narandže dnevno čini mnogo više od samog unosa vitamina C . Ona može pozitivno uticati na gene koji podržavaju zdravlje srca.

U maloj, ali detaljnoj studiji, 20 zdravih odraslih osoba svakodnevno je pila dve šolje 100% soka od narandže tokom dva meseca. Istraživači sa Univerziteta u Sao Paulu u Brazilu, Državnog univerziteta Severne Karoline i Univerziteta Kalifornije u Dejvisu pratili su promene u više od 1.700 gena unutar imunoloških ćelija učesnika. Otkrili su značajne promene u genetskoj aktivnosti povezane sa krvnim pritiskom, metabolizmom masti i upalom. To su svi ključni faktori za zdravlje srca i krvnih sudova.

Studija je pokazala da citrusni flavonoidi – biljni sastojci koji se nalaze i u bobičastom voću, čaju i kakau, deluju kao antioksidansi i imaju protuupalna sredstva. Mogu delovati na telo čak i na molekularnom nivou. Istraživanje je objavljeno u časopisu Molecular Nutrition & Food Research krajem oktobra.

Većina promena kod učesnika ukazivala je na smanjenu upalu i zdravije krvne sudove . Ali efekti su se razlikovali u zavisnosti od telesne težine. Osobe normalne težine pokazale su promene u genima povezanim sa upalom. Učesnici sa viškom kilograma su pak imali promene u genima povezanim sa metabolizmom masti i potrošnjom energije.

„Iz ovog istraživanja jasno je da sok od narandže ima veliki potencijal za zdravlje, otkrivajući molekularne mehanizme iza njegovih blagodeti“, naveli su istraživači.

Rezultati takođe sugerišu da telesna težina može uticati na način na koji telo reaguje na bioaktivne sastojke iz soka od narandže. Sve to bi u budućnosti moglo pomoći u davanju personalizovanih preporuka za ishranu bogatu flavonoidima.

