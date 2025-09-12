Svaki dan jedemo plastiku, a nismo ni svesni: Sedmično progutamo jednu plasitčnu kreditnu karticu!

Da li ste znali da prosečna osoba unese mikroplastiku u količini jedne kreditne kartice svake nedelje?

Ova nevidljiva pretnja krije se u hrani, vodi, pa čak i u majčinom mleku. Iako je nemoguće potpuno izbeći mikroplastiku, postoje načini da značajno smanjimo njeno prisustvo u svakodnevnom životu.

Kupujte bez plastičnih kesa

Plastične kese ne samo da zagađuju okeane, već se vremenom raspadaju u mikroplastiku. Rešenje? Kupovina na lokalnoj pijaci uz korišćenje višekratnih platnenih kesa. Time ne samo da podržavate domaće proizvođače, već i izbegavate nepotrebnu ambalažu.

Birajte meso lokalnog porekla

Naučnici su otkrili mikroplastiku u krvotoku krava i svinja, što znači da se ona prenosi i u mleko i meso. Meso sa lokalnih farmi, iako skuplje, često dolazi bez plastične ambalaže i sa manje kontaminacije

Hrana bez plastike – zdraviji izbor

Većina hrane u supermarketima dolazi upakovana u plastiku, uključujući stiroporne tacne koje ispuštaju mikroplastiku. Birajte proizvode u papirnoj ili staklenoj ambalaži, i pitajte lokalne mesare da koriste voštani papir

Plastične flaše – skrivena opasnost

Studija iz 2018. pokazala je da je čak 93% flaširane vode kontaminirano mikroplastikom. Prelazak na staklene boce ili filtere za vodu može značajno smanjiti unos štetnih čestica.

Ni plastične ni papirne šolje nisu bezbedne

Većina papirnih šolja ima skrivenu plastičnu oblogu. Umesto toga, koristite termos ili staklenu šolju – zdravije je i ekološki prihvatljivije

Staklene posude za čuvanje hrane

Plastične posude mogu ispuštati hemikalije i mikroplastiku direktno u hranu. Staklene posude su bezbednije, dugotrajnije i ne utiču na kvalitet hrane.

Ribe pune plastike

Mikroplastika završava u okeanima i ulazi u lanac ishrane preko planktona. Istraživanja pokazuju da su sve vrste ribe kontaminirane, a manje ribe sadrže više mikroplastike po gramu tkiva.

