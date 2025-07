Svaki dan jela je po 3 jaja za doručak: Evo šta joj se dogodilo sa telom za samo nedelju dana

Pogledajte neverovatne promene posle samo 7 dana

Jaja su poznata kao jedna od najzdravijih i najhranljivijih namirnica, bogata proteinima, vitaminima i zdravim mastima. Džejmi Stejtis, novinarka sajta The Healthy, odlučila je da tokom jedne nedelje svakodnevno jede jaja za doručak – ponekad i po tri dnevno. Ovo su njena zapažanja i iskustva iz tog eksperimenta.

Za svoj eksperiment, Džejmi je često imala pri ruci tvrdo kuvana jaja, jer su savršena užina bogata proteinima – idealna pre treninga ili kao zdrava užina tokom dana. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD, tvrdo kuvana jaja mogu ostati sveža do jedne nedelje u frižideru. Takođe, Džejmi je pravila omlete, frittate i kiše, jednostavna i zdrava jela koja su joj pomogla da iskoristi ostatke povrća, mesa i sira.

Pored nutritivne vrednosti, jaja su joj privukla pažnju jer su jednostavna za pripremu i lako se kombinuju sa različitim ukusima. Prvog dana eksperimenta napravila je frittatu sa lososom, rukolom, limunom, maslinovim uljem i fetom. Sledećeg dana, dok je žurila, kupila je kiš iz lokalne pekare, koji je pojela sa salatom za ručak i iskoristila ostatke za doručak pre puta.

Na njeno veliko iznenađenje, redovno jedenje jaja i zdravih masti uticalo je na njene bolje izbore u ishrani. Umesto da uzme slatki mafin iz hotelskog bifea, izabrala je dva tvrdo kuvana jaja koja su je držala sitom duže vreme.

Koliko jaja je zdravo jesti?

Prethodne preporuke su savetovale da se ne jede više od jednog do dva jajeta nedeljno zbog holesterola, ali nove studije, uključujući one sa Univerziteta Harvard, kažu da prosečna zdrava osoba može jesti do sedam jaja nedeljno bez negativnih efekata po zdravlje.

Registrovana dijetetičarka Blanka Garsija naglašava da, iako su jaja veoma hranljiva, treba biti umeren i ne preterivati u količini.

Zaključak Džejmi Stejtis je da jaja ne samo da su hranljiva i jednostavna za pripremu, već i pomažu u donošenju zdravijih prehrambenih odluka, pružajući dugotrajniju sitost i energiju.

(Stil)

