Svako jutro, 10 minuta pre doručka popijte gutljaj ovoga: Šokiraćete se ako uradite krvnu sliku nakon 30 dana

Smanjuje žudnju za hranom i manjim umorom nakon obroka. Jedna čaša kuhinjskog sirćeta u velikoj čaši vode pre doručka učiniće čuda za organizam.

Poznata francuska biohemičarka Džesi Inšuspi je poznata po svojim bestseler knjigama o zdravoj ishrani. Nedavno je iznela interesantne tvrdnje o prednostima uzimanja sirćeta. Prema njenim rečima, sirće može imati pozitivan uticaj na nivo šećera u krvi, holesterol i visceralne masti.

Zdravstvene prednosti sirćeta

Doktorka Inšuspi ističe da sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja može smanjiti porast glukoze u krvi za čak 30 procenata, bez ikakvog posebnog napora. Preporučuje konzumiranje jedne kašike kuhinjskog sirćeta razmućenog u velikoj čaši vode, desetak minuta pre doručka ili glavnog obroka.

Ovo može da rezultira smanjenjem skoka šećera u krvi, smanjenom žudnjom za hranom i manjim umorom nakon obroka.

Kako sirće utiče na prejedanje?

Džesi je sprovela eksperiment sa 2.700 ljudi iz 110 zemalja, u kome su učesnici usvajali njene zdrave navike ishrane tokom mesec dana.

Eksperiment je uključivao usvajanje jednog od njenih zdravih obroka svake nedelje tokom mesec dana. To uključuje: konzumiranje slanog doručka tokom čitave četiri nedelje, konzumiranje sirćeta dnevno tokom tri nedelje, predjela od povrća dve nedelje i šetnju posle obroka poslednje nedelje.

Neverovatnih 90 odsto onih koji su učestvovali primetilo je smanjenje žudnje za hranom i povećanje energije. Takođe su primetili pozitivan uticaj na san, hormone, kožu, raspoloženje i kontrolu dijabetesa.

Džesi napominje da prvo treba jesti povrće u svakom obroku. Ona je objasnila da jedenje zelenila na početku obroka stvara vlaknastu mrežu u crevima, koja usporava ulazak šećera u krvotok i održava niske skokove šećera u krvi.

Ovaj potez bi mogao da vam pruži osećaj sitosti mnogo duže i spreči vas da se prejedate ili grickate što češće, prenosi express.co.uk.

Prevencija zdravstvenih problema

Visok nivo holesterola i šećera u krvi može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su srčana oboljenja i moždani udar. Sirće može da deluje preventivno na ove probleme. Ono smanjuje skokove glukoze i insulina, kao i utiče na nivo holesterola.

