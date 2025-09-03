Svako jutro ih jedete, a smrt su za zdravlje – evo koje 3 namirnice nikako i nikad ne treba jesti za doručak.

Doručak se često naziva „najvažnijim obrokom u danu“, ali to ne znači da svaka stvar koju na brzaka zgrabimo za jelo predstavlja i dobar izbor. Mnoge namirnice koje deluju praktično zapravo kriju više šećera i nezdravih sastojaka nego što mislimo, prenosi n1info.rs.

Nutricionisti sve češće upozoravaju da određeni proizvodi, iako ukusni i popularni, mogu loše da utiču na naše zdravlje – naročito ako ih jedemo svakodnevno.

Ovo su tri najčešća primera:

1. Kroasani i peciva sa prelivima i punjenjem

Topli kroasan može zvučati odlično za brz doručak, ali istina je da je on prepun šećera i nezdravih masnoća. Takve namirnice ne pružaju gotovo nikakvu hranljivu vrednost, a uz to mogu da dovedu do naglog skoka šećera u krvi. Ako se često konzumiraju, povećavaju rizik od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja.

2. Jogurti sa raznim ukusima

Iako deluju zdravo i lagano, aromatizovani jogurti najčešće imaju više dodatog šećera nego što mislimo. U 100 grama nekih proizvoda može da se krije i do 15 grama šećera – skoro polovina onoga što odraslima preporučuje Svetska zdravstvena organizacija za ceo dan. Osim toga, puni su aditiva i veštačkih zaslađivača. Mnogo bolja opcija je običan, nezaslađen jogurt kome možete dodati voće ili kašičicu meda.

3. Žitarice prepune šećera

Reklame ih prikazuju kao savršen obrok za energičan početak dana, ali mnoge vrste industrijskih žitarica sadrže i do trećinu šećera u svom sastavu. Posebno su problematične one sa čokoladnim ili voćnim ukusima. Istina je da žitarice mogu biti dobar izvor vlakana, ali kada se „utapaju“ u šećeru, njihova nutritivna vrednost gubi smisao. Umesto toga, birajte žitarice bez dodatog šećera i kombinujte ih sa mlekom ili običnim jogurtom.

