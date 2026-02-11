Svako jutro je jela jogurt sa 1 prostom namirnicom – posle 14 dana stomak joj je bio ravan kao daska.

Jedna prosta namirnica i male promene u navikama - zdravlje se poboljšava a stomak postaje ravan kao daska.

Jedna žena odlučila je da promeni svoje navike jer je osećala da joj telo više ne funkcioniše kako treba. Godinama je jela brzo i nezdravo. Bila je naduvena i imala problema sa varenjem, a kilogrami su se postepeno nagomilavali. Znala je da mora nešto da promeni. Ali nije želela komplikovane režime ili ekstremne dijete.

Tražeći jednostavno rešenje, naišla je na predlog da proba lan. Ali ne lan u celom obliku, već mleveni lan, koji je lakše svariti. Odlučila je da ga uključi u svoju jutarnju rutinu zajedno sa jogurtom.

Svako jutro je na prazan stomak jela šolju jogurta u koju je umešavala kašiku mlevenog lana. Za razliku od recepata u kojima se lan ostavlja preko noći i menja teksturu u sluzavu masu, ona je izabrala ovu bržu i jednostavniju varijantu koja joj je bila lakša za pripremu.

Već nakon nekoliko dana primetila je prve promene — stolica joj je postala redovnija, stomak manje naduven, a gasovi više nisu bili problem. Nakon dve nedelje, prijatno ju je iznenadilo i to šta je videla kada se popela na vagu: izgubila je oko dva kilograma.

Šta lan zapravo radi u organizmu?

Lan je bogat proteinima, topljivim vlaknima, mineralima poput gvožđa i cinka, kao i vitaminima B grupe, C i E. Upravo zbog vlakana, koje se u kontaktu s tečnošću pretvaraju u gelastu masu, lan deluje kao prirodni laksativ, pa pomaže da creva rade redovnije i da se telo oslobodi nakupljenih ostataka iz digestivnog trakta.

Osim toga, lan sadrži omega-3 masne kiseline, koje mogu imati protivupalna svojstva i podržavati zdravlje srca. Ove masnoće, zajedno s vlaknima, mogu pomoći i da se smanji osećaj nadutosti i podrže metabolički procesi.

Žena koja je probala ovaj jednostavan napitak kaže da se nakon dve nedelje osećala bolje u svom telu.

