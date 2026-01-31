Svako jutro jela isti doručak, a živela je 116 godina: Evo u čemu je tajna njene dugovečnosti

Spada u jaču hranu, ali ona je smatrala da je slanina tajna njene dugovečnosti. Svako jutro jela je isti doručak, kajganu i slaninu.

Neobična kombinacija koja je zaslužena za dugovečnost. Svako jutro je jela isti doručak i doživela 116 godina. Tajna njene dugovečnosti je u određenoj vrsti hrane.

Doručak je najvažniji obrok tokom dana i nikako ne bi trebalo da se preskače. Ovaj jutarnji obrok ti obezbeđuje energiju za ceo dan. Može i da ti pomogne sa smanjivanjem masti na stomaku i da popravi imunitet što je verovatno glavna komponenta dugog i zdravog života.

Suzana Mušat Džouns, jedna od najstarijih žena na svetu, maksimalno je iskoristila benefite doručka. Smatrala je da je dugovala svoju dugovečnost određenoj vrsti hrane koju je jela svakodnevno.

Naime, razlog zbog kog je Džouns doživela 116 je taj što je svaki dan jela slaninu. Suzana je rođena u julu 1899. godine, a preminula je 2016. godine, samo nekoliko meseci pre svog 117. rođendana. Njena jutarnja rutina je oduvek bila ista, piše eatthis.

Probudila bi se oko pola 10 i doručkovala bi do 10.30. Svako jutro bi jela isti doručak koji se sastojao od kajgane i slanine. Njena sestričina Luis je rekla da bi „tetka mogla da jede slaninu po ceo dan“. To je možda tajna njene dugovečnosti.

Ne možemo da joj zamerimo, slanina je ukusna mesna prerađevina koju možemo da jedemo pripremljenu na razne načine. Što zavisi od toga da li volimo da je jedemo sušenu ili prženu, a takođe je i dobar dodatak svim receptima.

Ali koliko god da je ukusna, mnogi od nas ne mogu da zamisle da je jedu baš svako jutro jer spada u jaču hranu.

Šta kažu naučnici

Međutim, klinika iz Klivlenda kaže da slanina zapravo ima dosta nutritivnih vrednosti zbog kojih bi mogli da razmislimo o tome da počnemo da je konzumiramo svako jutro.

Jedna porcija slanine ima otprilike 20 grama proteina, a takođe sadrži i kompleks vitamina B koji pomaže u prevenciji infekcija i čini naše ćelije zdravijim.

Takođe, ovaj kompleks vitamina pomaže mnogim enzimima da funkcionišu ispravno, uključujući i otpuštanje energije iz ugljenih hidrata i masti. Ovo uzrokuje i stvaranje zdravih amino-kiselina koje učestvuju u stvaranju proteina. Vitamin B takođe pomaže u prenošenju kiseonika i energetski punih nutritivnih sastojaka po celom telu.

Klivlendska klinika takođe napominje da se u slanini od svinjetine nalazi selenijum. Ovaj mineral aktivira određene proteine koji su povezani sa sprečavanjem raka. Slanina još sadrži i finu količinu cinka koji pomaže u kontroli gena.

Inače, Džouns je posle doručka obično imala još dva obroka.

Za ručak bi jela voće, a večerala bi oko pola šest predveče i za taj obrok bi uglavnom pojela meso, povrće i krompir.

