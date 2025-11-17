Svako jutro jela po 3 jaja za doručak: Nećete verovati šta joj se dogodilo sa telom za samo nedelju dana

Jaja su poznata kao hrana, bogata proteinima, vitaminima i zdravim mastima. Nećete verovati šta se dogodilo jednoj novinarki.

Nećete verovati šta joj se dogodilo sa energijom, linijom i zdravljem – sve zahvaljujući ovom jednostavnom doručku! Pogledajte neverovatne promene posle samo 7 dana

Džejmi Stejtis, novinarka sajta The Healthy, odlučila je da tokom jedne nedelje svakodnevno jede jaja za doručak – ponekad i po tri dnevno. Ovo su njena zapažanja i iskustva iz tog eksperimenta.

Za svoj eksperiment, Džejmi je često imala pri ruci tvrdo kuvana jaja. Savršena su užina bogata proteinima. Idealna su pre treninga ili kao zdrava užina tokom dana. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD, tvrdo kuvana jaja mogu ostati sveža do jedne nedelje u frižideru. Osim toga, Džejmi je pravila omlete, frittate i kiše, jednostavna i zdrava jela koja su joj pomogla da iskoristi ostatke povrća, mesa i sira.

Jaja su joj privukla pažnju. Jednostavna su za pripremu i lako se kombinuju sa različitim ukusima. Prvog dana eksperimenta napravila je frittatu sa lososom, rukolom, limunom, maslinovim uljem i fetom. Sledećeg dana, dok je žurila, kupila je kiš iz lokalne pekare, koji je pojela sa salatom za ručak i iskoristila ostatke za doručak pre puta.

Nećete verovati ni vi, a i na njeno veliko iznenađenje, redovno jedenje jaja i zdravih masti uticalo je na njene bolje izbore u ishrani. Umesto da uzme slatki mafin, izabrala je dva tvrdo kuvana jaja koja su je držala sitom duže vreme.

Koliko jaja je zdravo jesti?

Prethodne preporuke su savetovale da se ne jede više od jednog do dva jajeta nedeljno. Ovo je zbog holesterola, ali nove studije, uključujući one sa Univerziteta Harvard, kažu da prosečna zdrava osoba može jesti do sedam jaja nedeljno bez negativnih efekata po zdravlje.

Registrovana dijetetičarka Blanka Garsija naglašava da, iako su jaja veoma hranljiva, treba biti umeren i ne preterivati u količini.

Zaključak Džejmi Stejtis je da jaja ne samo da su hranljiva i jednostavna za pripremu, već i pomažu u donošenju zdravijih prehrambenih odluka, pružajući dugotrajniju sitost i energiju.

