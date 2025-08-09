Svako jutro na prazan stomak pila je mešavinu vode i kima, evo šta joj se dogodilo nakon samo 30 dana

Već generacijama, kimova voda (jeera water) je ključni sastojak lepe i zdrave kože. Ovaj drevni napitak, bogat antioksidantima i sa moćnim antiinflamatornim svojstvima, ne samo da usporava starenje, već i smanjuje upale i iritacije, pružajući koži zdrav sjaj.

Naime, jedno istraživanje je pokazalo da osobe koje dnevno pojedu kašiku mlevenog kima čak tri puta brže gube na težini u odnosu na ljude koji su na dijeti, ali ne konzumiraju ovaj začin.

U eksperimentu je učestvovalo 100 žena koje su svako jutro pre doručka pile čašu vode sa supenom kašikom mlevenog kima. Rezultati su pokazali da su unosile svaki dan u proseku oko 400 kalorija manje u odnosu na grupu koja nije konzumirala vodu i kim.

Nakon mesec dana zabeleženo je da je eksperimentalna grupa značajno smršala, u proseku 5 kilograma, a udeo masti im je smanjen za 14 posto.

Osim toga, ovaj začin je pomogao i da nivo lošeg holesterola spuste za 10.

Naučnici ovaj efekat objašnjavaju time što kim sadrži obilje fitosferola, koji imaju sposobnost apsorpcije holesterola, a sadrži i materije koje ubrzavaju metabolizam.

Kim pomaže i u lečenju: bolesti jetre i žuči (poput ciroze jetre, slabe jetre, uravnotežuje masnoće), tegoba s bubrezima i bešikom kao što su kamen, pesak, teškoće s mokrenjem, infekcije bakterijama, pri tegobama respiratornih puteva, kao što su sklonost infekcijama, prehlada, grip, hronični bronhitis, astma, upala pluća, kašalj.

Takođe je delotvoran kod bolesti srca, a naročito aritmija.

Kako pripremiti kimovu vodu?

Tradicionalna metoda: Uveče potopite 1-2 kašičice semenki kima u čašu vode. Ostavite da odstoji preko noći, a ujutru procedite i popijte na prazan stomak. Ovaj jednostavan ritual doprinosi hidrataciji i prirodnom čišćenju organizma, što se ubrzo odražava i na blistavost vaše kože.

