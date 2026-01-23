Svako jutro na prazan stomak pila jedan napitak: Za 30 dana salo oko stomaka nestalo kao da nije ni postojalo

Ako svako jutro na prazan stomak pijete napitak od suvih šljiva, kefira, zobenih pahuljica i kakaoa, salo oko stomaka nestaće kao rukom.

Za višak su često kriva lenja creva, koja sprečavaju sagorevanje masnih naslaga i izbacivanje nečistoća iz organizma. Ali nutricionisti tvrde da za ovo postoji vrlo jednostavno rešenje.

Problem će rešiti zdrav napitak koji je zamena za doručak, a priprema se svako jutro brzo i lako.

Recept:

Šest suvih šljiva svaku veče prelijte sa 100 ml prokuvane vode, poklopite i ostavite deset minuta da odstoje. Za to vreme u činiju uspite dve supene kašike zobenih pahuljica, kašiku mlevenog lanenog semena i isto toliko kakaoa.

Prelijte s 300 ml kefira i dobro izmešajte. Šljive sitno iseckajte i dodajte u prethodnu smesu, a potom mešavinu stavite u hladnjak preko noći i ujutro popijte na prazan želudac.

Mesec dana ako svako jutro konzumirate ovaj napitak, izgubićete tri do pet kilograma i to prvo oko struka.

Suve šljive sadrže uglavnom iste vitamine i minerale, kao i sveže. Međutim, mnoge studije se fokusiraju na suve šljive kada žele da potvrde pozitivne efekte konzumiranja voća, a ovo su neke od potencijalnih zdravstvenih koristi od konzumacije suvih šljiva podržanih istraživanjem:

Poboljšanje zdravlja gastrointestinalnog trakta

Suve šljive su dobar izvor i nerastvorljivih i rastvorljivih vlakana. Nerastvorljiva vlakna pomažu u održavanju redovnog pražnjenja creva, dok rastvorljiva vlakna pomažu da umereno varenje i apsorbuju hranljive materije iz hrane. Suve šljive takođe sadrže sorbitol i hlorogensku kiselinu, što može povećati učestalost stolice. Konzumiranje porcije ili dve suve šljive može nam pomoći da održimo zdravlje gastrointestinalnog trakta kroz redovno pražnjenje creva.

Podrška zdravlju kostiju

Prema kliničkim studijama, antioksidansi i antiinflamatorna svojstva suvih šljiva mogu pomoći u sprečavanju gubitka kostiju i pomoći u održavanju zdrave gustine i formiranja kostiju. Veće količine vitamina K u suvim šljivama takođe pomažu u poboljšanju zdravlja kostiju.

Antioksidativna zaštita

Suve šljive su bogate antioksidansima, posebno dvema kofeoilkinskim kiselinama — neohlorogenskom kiselinom (3-kafeoilhinska kiselina) i hlorogenskom kiselinom (5-kafeoilhinska kiselina). One mogu da pomognu da se snizi nivo glukoze u krvi i LDL holesterola („loš holesterol“), dok štite naše ćelije od oštećenja, koja mogu dovesti do bolesti.

Potencijalni rizici od suvih šljiva

Iako su potencijalne zdravstvene koristi suvih šljiva ohrabrujuće, postoje i neki rizici. Konsultujte se sa svojim lekarom i razmotrite sledeće, pre nego što suve šljive postanu redovan deo vaše ishrane:

Povećan rizik od dijareje – Previše suvih šljiva i drugog suvog voća, poput suvog grožđa i smokava, može dovesti do ili pogoršati dijareju zbog visokog sadržaja vlakana i sorbitola. Oba mogu imati laksativan efekat na telo.

Povećan rizik od gastrointestinalnog distresa – Kod nekih ljudi, uzimanje polialkoholnih šećera, kao što je sorbitol, takođe može dovesti do nadimanja creva, gasova, blage mučnine, umerenih do jakih grčeva u stomaku ili povraćanja. Suve šljive imaju 14,7 g sorbitola na 100 grama, a samo 5 grama sorbitola potencijalno izaziva nadimanje. Konzumacija 20 grama ili više sorbitola može dovesti do jakih grčeva.

Povećana izloženost akrilamidu – Akrilamid je hemikalija koja se može prirodno razviti u hrani kada se zagreje na visokoj temperaturi. Nastaje interakcijom šećera i određene aminokiseline koja se zove asparagin. Hemijski akrilamid, kada se proguta, može povećati rizik od raka. Možete smanjiti izloženost akrilamidu tako što ćete pažljivo čitati etikete ili birati suve šljive sušene na nižim temperaturama.

