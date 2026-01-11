Svako jutro na prazan stomak pila limunadu s biberom: Nakon samo 10 dana rešila problem koji je imala godinama

Limunadu s biberom pila svako jutro na prazan stomak i rešila se nepotrebnog sala oko stomaka i viška kilograma.

Pokušavala je svašta da bi se rešila viška kilograma, a onda je svako jutro pre doručka pila limunadu s biberom i salo je nestalo.

Dodajte limunadi biber i dobićete najzdraviji napitak, pijte ga svako jutro na prazan stomak i rešićete se nepotrebnog sala oko stomaka i viška kilograma.

Samanta Mulino je večito kuburila sa viškom kilograma. Pokušavala je sve i svašta da bi se rešila tog nepotrebnog viška, a onda je otkrila genijalan trik.

Počela je, zajedno sa suprugom, da ujutru na prazan stomak pije limunadu s biberom i to na eks. I posle 10 dana došli su do izvrsnih rezultata.

– Prvobitni plan nam je bio da to radimo 10 dana. Ali nam se to jako dopalo tako da smo rešili da nastavimo da konzumiramo. Ono što je najbolje od svega jeste da smo se rešili naduvenosti. Prvi put se mom mužu desilo da od detinjstva ima kilažu kakvu želi. Osim što sam brzo izgubila kilograme, ovaj napitak mi je pomogao da ostanem na ovoj kilaži i da lakše regulišem apetit – rekla je Samanta na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Otkriva da su prvo počeli sa mešavinom ceđenog limuna i kajenskog bibera. Kasnije rešili da eksperimentišu sa ukusima, pa su postepeno dodavali kurkumu, maslinovo ulje i crni biber. Kaže da ulje ne dodaju svako jutro, već jednom do dva puta nedeljno.

(Krstarica/Ona.rs)

