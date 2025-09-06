Svako jutro pre doručka i kafe, na prazan stomak, jela list čuvarkuće: Evo šta joj se desilo sa telom posle samo 7 dana

Čudesna biljka čuvarkuća delotvorna je za razne kožne probleme pri spoljašnjoj upotrebi, ali vrlo je efikasna i kada se jede.

Čuvarkućin naziv na latinskom, sempervivum tectorum, znači živeti večno. I samo ime predstavlja sposobnost preživljavanja i pod različitim uslovima, ali i mesto gde se ova biljka najčešće može naći – na krovovima kuća.

Lekovita svojstva čuvarkuće su posledica jabučne i mravlje kiseline. Deluje slično aloe veri. Čuvarkuća sadrži tanin, biljnu sluz, masna ulja, smolu i pomenute kiseline. Novija istraživanja su pokazala da sadrži i flavanoide, ugljene hidrate i polisaharide.

Ima antiupalna, antioksidansna, umirujuća i diuretička svojstva. Oblici u kojima se koristi su sok, obloge (maske), masti, tinkture, čaj, ili kao kombinacija uz dodatak meda.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama, a pre unutrašnje upotrebe trebalo bi konsultovati fitoterapeuta ili alergologa, posebno ako ste skloni alergijama.

Osim što je dobra za imunitet, njeni sveže zdrobljeni listovi ili sveže isceđen sok blagotvorno deluju na bradavice, čireve, rane i opekotine, kurje oči, sunčeve pege, kao i na bolna mesta nastala od gihta ili uboda insekta.

Šta se događa ako čuvarkuću umesto obloga pojedemo?

Pokazalo se da je čuvarkuća naročito delotvorna ako se kombinuje s medom, i to za jačanje imuniteta, cista, lošeg varenja, a posebno je dobra za zatvor.

Iseckajte 300 g svežih listova čuvarkuće i pomešajte sa 500 g meda, preručite u teglu, poklopite, zamotajte u foliju i držite u frižideru.

Svako jutro pola sata pre doručka i kafe uzmite jednu kašiku, a preporučuje se i da pola sata nakon ovog eliksira ne jedete i ne pijete ništa.

Ova sjajna mešavina podstiče i izbacivanje otrova iz organizma.

Kao i kod svih alternativnih lekova, i ovde se treba pre konzumiranja konsultovati s lekarom.

