‘Svako jutro za doručak jedem isključivo ovo i nikad se ne gojim, stomak mi je uvek ravan kao daska’

Fokusirajte se na ove nutrijente za doručak i stomak će vam biti uvek ravan kao daska.

Svi znamo nekoga ko jednostavno ne uspeva da se ugoji, koliko god da jede. Tajna, kažu personalni treneri, često nije u genima – već u jednoj jednostavnoj navici koja počinje već sa doručkom.

Metabolizam igra ulogu, ali ni najbolji metabolizam neće mnogo pomoći ako se ne držite zdravih životnih navika. Prema trenerima, doručak koji je bogat proteinima može zaista promeniti igru.

“Konzumiranje hranljivog doručka s visokim sadržajem proteina obuzdaće vašu želju za hranom i pomoći da ostanete siti duže vreme”, kaže trenerka Natalija Vaske. Drugim rečima – doručak bogat proteinima nije samo ukusan, već i strateški potez za početak dana.

Magičan sastojak – proteini

Trener Džejson Sani dodaje: “Prvi obrok određuje nivo šećera u krvi i energiju, što direktno utiče na vašu volju i odluke tokom dana.” Njegov savet? Kombinujte proteine, vlakna i zdrave masti.

Primeri? Jaja sa tostom, ovsene pahuljice sa orasima i voćem, ili grčki jogurt sa bobicama i semenkama. Posle ovakvog doručka telo ostaje sito duže, a šanse za prejedanje u toku dana znatno se smanjuju.

Šećer uz doručak – nikako

Za razliku od toga, slatki doručak – palačinke, krofne ili čokoladni namazi – može dovesti do brzog pada energije, osećaja gladi i želje za još hrane, upozorava dr Kris van Tuleken.

Prelaskom na doručak bogat proteinima, zdravim mastima poput avokada ili masne ribe i vlaknima iz povrća, telo dobija stabilnu energiju i izbegava nagle padove u toku dana.

I još jedan trik za kraj – idealno vreme za doručak može dodatno pojačati rezultate ako želite da smršate.

(superzena.b92.net)

