Svako jutro za doručak jela jogurt i lan: Nakon 2 nedelje usledio je šok!

Svakog jutra jela jogurt i lan i ubrzo je primetila promene koje su je šokirale. Ovo je njena priča. Njeno telo je ovako reagovalo.

Jogurt i lan doručkovala je svako jutro. Posle dve nedelje je bila prijatno iznenađena kada je stala na vagu.

Lan je biljka koja se već vekovima uzgaja i koristi. Prema nekim podacima, upotrebljavao se još pre 30000 godina. Verovatno ste čuli za odevne predmete napravljene od ovog prirodnog materijala. Da li ste znali da ova biljka daje jednu od najhranjivijih namirnica na svetu? U pitanju su lanene semenke, a to je potvrdila i jedna žena koja se pozitivno iznenadila rezultatom.

Seme lana obiluje i proteinima, kojih u 100 g ima oko 18,28 grama, a obično se preporučuje da se konzumira u kombinaciji s mesom jer lan ne sadrži lizin, važnu aminokiselinu.

U 100 grama lanenih semenki nalazi se 28,88 grama ugljenih hidrata, od čega najveći deo čine biljna vlakna. Uz to, odličan su izvor vitamina i minerala, pre svega vitamina B1, fosfora , bakra, zatim biljnih jedinjenja kao što su p-kumarinska kiselina, ferulna kiselina, cijanogene glikozidi, fitosteroli i lignani.

“Kada sam bila mlađa uopšte nisam vodila računa o tome šta jedem, niti sam posebno uživala u hrani. Međutim, u studentskim danima sam počela da jedem mnogo brze hrane, grickalica. Kada sam počela da radim i odselila se od roditelja, tada su tek počeli problemi. Želela sam da pripazim šta jedem. Problem mi je bio da nađem vremena, da se organizujem i da nađem volje.”

Dodaje da su tada kilogrami već počeli da se gomilaju, a njen organizam je sve teže podnosio lošu hranu.

Recept za jogurt i lan našla na internetu

“Znala sam da moram nešto da promenim… kao i svi drugi u eri kompjutera, odlučila sam da potražim na internetu rešenje za svoj problem.”

Kaže da nije ljubitelj jabukovog sirćeta i limuna, pa joj takvi recepti nisu bili interesantni, ali je zato našla i jedan recept za jogurt i lan!

“Nikada pre nisam jela te čudne semenkice i nisu mi izgledale posebno privlačno… Ipak, odlučila sam da probam! Recept po kome se one ostave preko noći pa se jedu kao neka sluzava masa ujutru nije dolazio u obzir.”

Zbog toga je kupila mleveni lan, jer on može lako da se svari, za razliku od celih semenki, a možete da ga nađete u bilo kojoj bolje opremljenoj prodavnici i zdravoj hrani.

“Svakog jutra sam jela šolju jogurta sa kašikom mlevenog lana i ubrzo sam primetila da mi je stolica redovnija, stomak manje naduven, a gasovi više nisu bili problem.”

I, na kraju ono najbitnije. Posle dve nedelje je bila prijatno iznenađena kada je stala na vagu i shvatila da je izgubila dva kilograma!

(Krstarica/stil.krurir.rs)

