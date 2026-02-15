Svako veče pre spavanja pojedite samo jednu ovu voćku, čisti creva i žuč kao buldožer

Samo jedna urma, ili jedna smokva je bukvalno buldožer i bager koji čisti creva i žuč. Potopite je u vodu i pojedite je i to pred spavanje.

Doktor Dejan Čubrilo razbio je neke od najvećih mitova o detoksikaciji. Mnoge zablude vezane za detoksikaciju razrešio je doktor Dejan Čubrilo, specijalista medicine sporta i profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu gostujući u emisiji RTS Ordinacija.

„Detoksikacija danas jeste moda. Ja sam protiv te mode u smislu „Na detoksu sam tri dana“ ili „Na postu sam tri dana“. Protiv toga sam „ja sam uzimao 10 dana taj i taj sok“. Detoks mora biti sistem. Kada smo se intosicirali, to znači da smo poremetili ravnotežu, a kako se ona remeti to je jako bitna stvar – kada hrana nije provarena.

Kada hranu ne varimo na pravi način ta hrana je predmet delovanja bakterija, gljivica… Mikrobi vole prljavu sredinu.

Nije poenta da mi smišljamo lekove, nego je poenta da mi sredinu napravimo da njima ne prija,“ kaže doktor Čubrilo.

Šta se radi u slučaju ako čovek ima masnu jetru i povišen holesterol?

„Ako imate masnu jetru, vi automatski imate povišen nivo insulina. Ako imate povišen insulin, on će apsolutno da pravi mast u jetri – to mu je posao. Holesterol ne dobijate iz hrane. Ako jedete svaki dan ćevape, pljeskavice, vi ćete napraviti poremećaj varenja, a povišen nivo insulina će biti taj koji će u jetri da stimuliše proizvodnju holesterola. Ko ima povišen holesterol ima povišen i insulin.“

Koja je granica holesterola koja je prihvatljiva?

„Svaki holesterol koji je 6 ne tumačim kao tragediju. Tada savetujem pacijente da ne stimulišu pravljenje holesterola. Krenite na neke antioksidanse, a to nisu tablete, nego na 5 do 6 malih porcija po 50 ili 100 grama nečega što mi zovemo antioksidansi, voće i povrće, u malim dozama.

Holesterol se obara biljkama, dobrim lepim obojenim voćem… Ne jedemo šećer, pazimo koliko jedemo u kolikim količinama i ne opterećujemo pankreas masnoćama. Samo malo stavite da zamiriše, ništa više od toga. I kontrola eliminacije, da produvamo kanale žuči, biljkama, limunada sa malo đumbira…“A šta je sa sokovima za detoksikaciju?

„To su sokovi koji su napravljeni u blenderu, presovani, iščišćeni.. Vi kada popijete, niko vam ne kaže da će vam skok insulina biti toliko veliki kao da ste na testu opterećenja glukozom. Od takvog soka ćete napraviti blokadu topljenja masnoća, jetra će vam praviti holesterol i zamastiće se dodatno.

Vi ne možete uzimati sokove tako napravljene u takvoj dozi. Ja nisam za sok, on mora biti sa vlaknima, sa semenkama, da se smiri odgovor pankreasa.

Umesto toga soka, možete da pojedete sve to što ste planirali da ispresujete i iscedite u sok. Ali postoji jedna začkoljica, šta ćete ako nemate dobar želudac, ako nemate enzime koji će ga razgraditi? A enzimi u želucu se gube od stresa.“

Šta je zabranjeno tokom detoksikacije?

„Zabranjeno je mast. Sve kuvate i nema ni maslinovog ulja, ni badema, ni lešnika. Ako je jetra intoksicirana, ona je puna toksina, onda tu jetru ne smete da opterećujete. Morate da je pustite da se oporavi.

Ako treba da jedete meso, jedite meso kuvano u vodi, kasnije dodate povrće i to jedete.

Jaje potpuno izbacite kada ste u procesu detoksikacije. Mleko izbacujemo u svim procesima. Svi preko 30 godina života mleko ne bi trebalo da piju. Mlečni proizvodi su mnogo teški za varenje.“

Šta znači uspešna detoksikacija?

„Uspešna detoksikacija znači da creva podignemo iz minus faze da počnu da rade. To znači barem jedna stolica dnevno, ali samo stolica mera. Metabolizam je ona fabrika gde se vama od onoga što stigne u telo napravi energija – to je brz metabolizam a ne onaj kada stalno letite u wc. Ako imate više stolica dnevno to nije brz metabolizam nego je znak da vaše telo ne vari hranu kako treba.

Jedna urma, ne pet, jedna urma, jedna smokva – to je bukvalno buldožer i bager koji čisti creva. Potopite urmu ili smokvu u vodu i pojedite je i to pred spavanje. Jedna smokva sat vremena pred spavanje tako će vas smiriti, a ona vam čisti creva i žuč i dobićete energiju gde će se vaše ćelije nahraniti,“ tvrdi doktor Čubrilo gostujući gostujući u emisiji RTS Ordinacija.

