Dodajte prstohvat ovoga u kafu svakog jutra: Čuva srce i reguliše probavu, odličan je i za mozak

Prema dr. Shaheenu Lakhanu, neurologu iz Majamija, kafa je mnogo više od običnog pića.

Ako želite da uživate u kafi i istovremeno podržite zdravlje mozga, trebalo bi da svom omiljenom napitku dodate nekoliko prstohvata cimeta.

“Mogu sa sigurnošću reći da kafa nudi nekoliko značajnih prednosti za zdravlje mozga. Kofein deluje kao stimulans koji povećava budnost, poboljšava koncentraciju i može potaknuti kratkoročno pamćenje”, objašnjava on.

“Budući da je kafa čvrst izvor antioksidansa, takođe može pomoći u zaštiti moždanih ćelija od oksidativnog stresa, što može pomoći u smanjenju rizika od degenerativnih bolesti mozga, kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest”, dodaje dr. Lakhan.

Neka istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje kafe može imati zaštitne efekte na mozak i potencijalno smanjiti rizik od moždanog udara.

“Cimet sadrži jedinjenja koji mogu pomoći u regulaciji nivoa šećera u krvi. To je ključno za održavanje stabilne kognitivne funkcije tokom dana. Takođe je bogat antioksidansima i ima protivupalna svojstva koja mogu da doprinesu dugoročnom zdravlju mozga”, objašnjava dr. Lakhan.