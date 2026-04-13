Dodajte prstohvat ovoga u kafu svakog jutra: Čuva srce i reguliše probavu, odličan je i za mozak

Svakog jutra dodajte prstohvat cimeta u kafu. Podići ćete njene koristi na viši nivo. Pospešiće i uticaj na probavu i zdravlje srca.
Foto: Pixabay/guvo59

“Mogu sa sigurnošću reći da kafa nudi nekoliko značajnih prednosti za zdravlje mozga. Kofein deluje kao stimulans koji povećava budnost, poboljšava koncentraciju i može potaknuti kratkoročno pamćenje”, objašnjava on.

“Budući da je kafa čvrst izvor antioksidansa, takođe može pomoći u zaštiti moždanih ćelija od oksidativnog stresa, što može pomoći u smanjenju rizika od degenerativnih bolesti mozga, kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest”, dodaje dr. Lakhan.

Neka istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje kafe može imati zaštitne efekte na mozak i potencijalno smanjiti rizik od moždanog udara.

Koliko god je kafa moćna sama po sebi za zdravlje mozga, svako jutro dodajte prstohvat cimeta. To može podići njene prednosti i ukus na viši nivo.

“Cimet sadrži jedinjenja koji mogu pomoći u regulaciji nivoa  šećera u krvi. To je ključno za održavanje stabilne kognitivne funkcije tokom dana. Takođe je bogat antioksidansima i ima protivupalna svojstva koja mogu da doprinesu dugoročnom zdravlju mozga”, objašnjava dr. Lakhan.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

