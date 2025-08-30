Sve bolesti kreću iz creva: Doktorka tvrdi da samo 50 grama ove namirnice dnevno može da produži život

Čak 70 posto naših imunih ćelija se nalazi u našim crevima.

Obloga crevnog zida deluje kao prepreka koja sprečava štetne mikrobe da uđu u telo, podržana velikim brojem imunih ćelija.

Sve više ljudi suočava se sa problemima u varenju, izazvanim nezdravom ishranom, brzim načinom života i nedostatkom fizičke aktivnosti.

Ovi problemi su posebno izraženi tokom letnjih meseci, kada se stomačne tegobe često javljaju. Ali, kako se nositi sa ovim posledicama? Dr. Zoe Henri ističe da je ključno da težimo ka konzumiranju 50 grama vlakana dnevno. Međutim, istraživanja pokazuju da čak 91 odsto ljudi u Velikoj Britaniji ne unosi dovoljno vlakana u ishranu. Situacija nije mnogo bolja ni u drugim regionima.

Postavlja se pitanje kako razviti naviku konzumiranja zdravog doručka, poput činije jogurta sa integralnim žitaricama, voćem, orašastim plodovima i semenkama, ili kako uvesti zdrave obroke, poput pasulj salate, u svoj ručak. Doktorka naglašava da je važno postepeno uvoditi vlakna u ishranu kako bi se izbegli neprijatni simptomi koji mogu nastati usled brze promene navika.

Njen savet je važan i za ukupno zdravlje. Creva igraju ključnu ulogu u podržavanju imunog sistema. Čak 70 posto imunih ćelija locirano je u crevima. Tanki sloj sluzokože na unutrašnjosti creva deluje kao barijera, sprečavajući ulazak štetnih mikroba u telo, uz podršku velikog broja imunih ćelija. Ovaj sloj, poznat kao crevna sluzokoža, sadrži koncentraciju antitela koja je važnija od bilo koje druge u telu. Ona reaguje na povrede i infekcije, štiteći zdravo tkivo od napada imunog sistema.

