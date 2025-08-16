Sveži ili kuvani paradajz, koji je zdraviji? Iznenadiće vas otkrića ovih istraživanja 

Dok je svež paradajz pun vitamina i minerala, kuvani paradajz ima dodatne zdravstvene prednosti.

Kuvani paradajz može poboljšati vaše zdravlje, smanjiti rizik od srčanih oboljenja i pomoći da se mišići brže oporave nakon vežbanja. Takođe pomažu u smanjenju nivoa masti u krvi, poboljšavaju zdravlje kože i smanjuju rizik od raka.

Zašto je kuvani paradajz zdraviji od svežeg?

U emisiji „Samo jedna stvar“ dr Majkl Mozli istražuje paradajz i objašnjava zašto oni imaju tako pozitivan uticaj na zdravlje i vitalnost, navodi Bi-Bi-Si.

Iako je paradajz zapravo voće zbog prisustva semena, veoma je popularan i širom sveta. Njihova popularnost proizilazi iz različitih primena i hranljivih materija kao što su vitamin C, kalijum, folna kiselina i likopen.

Sok od paradajza pomaže u oporavku mišića

Istraživanja su pokazala da konzumacija soka od paradajza ubrzava oporavak mišića nakon vežbanja. U jednoj studiji, grčki naučnici su otkrili da su sportisti koji su pili sok od paradajza nakon intenzivnog treninga imali brži oporavak mišića i manje upale u poređenju sa onima koji su konzumirali energetska pića.

Pomaže zdravlju srca

Analiza šest različitih studija pokazala je da konzumiranje jedne do jedne i po šolje soka od paradajza dnevno tokom šest nedelja može da smanji nivo LDL – „lošeg holesterola“ i da poveća nivo HDL – „dobrog holesterola“, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Kuvanje paradajza poboljšava apsorpciju likopena

Paradajz sadrži snažan antioksidans likopen, koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu oštetiti ćelije u telu. Likopen postaje još efikasniji kada se paradajz kuva jer toplota razbija ćelijske zidove i čini likopen dostupnijim.

„To znači da sos od paradajza, bilo sveže ili konzervisano, pa čak i kečap, može da obezbedi više likopena od svežeg paradajza“, kaže dr Majkl Mozli.

Dodavanje maslinovog ulja prilikom kuvanja paradajza dodatno povećava apsorpciju likopena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com