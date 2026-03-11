Svi ga imaju na stolu, a malo ko zna koliko je zdrav: Ovo povrće je pravo blago za telo

Počela je sezona za mladi luk, a ova jednostavna namirnica krije brojne prednosti za zdravlje. Jača imunitet, pomaže probavi i štiti srce.

Svi ga imaju na stolu, a malo ko zna koliko je zdravo – ovo povrće je pravo blago za telo

Sa dolaskom proleća na pijacama i u prodavnicama ponovo se pojavljuje mladi luk, namirnica koju mnogi jedu gotovo svakodnevno, a retko razmišljaju koliko je zapravo zdrava.

Njegov blag ukus i svežina čine ga savršenim dodatkom salatama, sendvičima i brojnim jelima.

Ono što mnogi ne znaju jeste da mladi luk sadrži veliki broj vitamina i minerala koji imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Posebno je bogat vitaminima C i A, kao i korisnim antioksidansima koji jačaju imunitet i pomažu organizmu da se lakše izbori sa infekcijama.

Ova jednostavna namirnica može biti korisna i za probavni sistem. Redovno konzumiranje mladog luka može podstaći rad creva i poboljšati varenje. To je posebno izraženo kod osoba koje imaju problema sa sporijom probavom ili nadimanjem.

Pored toga, stručnjaci ističu da jedinjenja sumpora prisutna u mladom luku mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi i smanjenju rizika od kardiovaskularnih problema. Upravo zbog toga mnogi ga smatraju jednostavnim, ali moćnim saveznikom zdravog načina ishrane.

Još jedna zanimljiva prednost jeste to što je jestiv gotovo u potpunosti. I beli deo i zeleni listovi. Upravo u zelenom delu nalaze se brojni hranljivi sastojci koji doprinose zdravlju očiju, kostiju i krvnih sudova.

Zbog svega toga, stručnjaci savetuju da tokom sezone ovu jednostavnu namirnicu što češće uvrstite u ishranu.

Mladi luk nije samo dodatak jelima – on može biti mali, ali važan korak ka zdravijem načinu života.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

