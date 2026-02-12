Svi ga izbegavaju zbog šećera, a spas je za krvne sudove: Slatkiš koji lekari sve češće preporučuju za srce

Ovaj slatkiš je lek - moćan antioksidans koji čisti krvne sudove i štiti srce. Jedite ga svaki dan bez griže savesti!

Teško je reći „ne“ nečemu slatkom, ali nas obično odmah stigne griža savesti. Međutim, jedan slatkiš je decenijama nepravedno na optuženičkoj klupi.

Dok je mnogi izbegavaju plašeći se šećera, kardiolozi širom sveta, uključujući stručnjake sa Harvarda, potvrđuju da je tamna čokolada zapravo moćan saveznik kardiovaskularnog sistema.

Kako čokolada „čisti“ arterije?

Nije reč o magiji, već o flavonoidima. Ove biljne supstance, kojima obiluje kakao, podstiču telo da proizvodi azot-monoksid. Ovaj gas pomaže krvnim sudovima da se opuste i prošire, čime se direktno poboljšava cirkulacija i smanjuje krvni pritisak.

Brojne kliničke studije ukazuju na to da umerena konzumacija može smanjiti rizik od stvaranja ugrušaka i kalcifikacije arterija.

Trik Sindi Kraford: Više od lepote

Čak ni legendarna Sindi Kraford ne krije da joj je tamna čokolada svakodnevna rutina. Za nju to nije samo desert, već, kako kaže za „The Cut“, signal telu da je obrok gotov. Ali, iza ovog estetskog trika krije se i zdravstveni benefit: tamna čokolada smanjuje nivo kortizola (hormona stresa), što indirektno štiti srce od upalnih procesa.

Koju čokoladu zapravo treba da kupite?

Ovde većina ljudi pravi grešku koja poništava sav trud. Da bi ovaj slatkiš zaista bio lek, a ne šećerna bomba, morate obratiti pažnju na deklaraciju:

Procenat kakaa: Mora biti najmanje 70%, a idealno je 85%. Sve ispod toga sadrži previše rafinisanog šećera i mlečnih masti koje zapravo štete krvnim sudovima.

Mora biti najmanje 70%, a idealno je 85%. Sve ispod toga sadrži previše rafinisanog šećera i mlečnih masti koje zapravo štete krvnim sudovima. Proces obrade: Tražite čokoladu koja nije „alkalizovana“ (holandski proces), jer taj proces uništava do 60% korisnih antioksidanasa.

Tražite čokoladu koja nije „alkalizovana“ (holandski proces), jer taj proces uništava do 60% korisnih antioksidanasa. Dnevni unos: Evropsko udruženje kardiologa sugeriše da je optimalna mera 20 do 30 grama dnevno. To su dve manje kockice koje su dovoljne da dobijete benefit, a da ne ugrozite liniju.

Sledeći put kada osetite želju za slatkim, nemojte se boriti protiv sebe. Uzmite tu kockicu tamne čokolade, pustite je da se otopi i znajte da tim malim gestom radite veliku stvar za svoje zdravlje.

