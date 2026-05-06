Svi je guraju sa tanjira, a to je nazdravija žitarica na svetu: Blagotvorno utiče na srce i kosti, a odlična je i za creva

Najzdravija žitarica na svetu leži zaboravljena u zapećku a čuva srce, kosti i creva. Vratite je na svoj tanjir već ove nedelje!

Reč je o ječmu, žitarici koje su naše bake redovno stavljale u čorbe i variva, a koje danas mnogi smatraju stočnom hranom. Velika greška! Ječam ima snažan uticaj na srce, kosti i creva tako da ga nutricionisti sve više i više preporučuju.

Zašto je ječam najzdravija žitarica na svetu

Ječam je pun beta glukana, posebne vrste rastvorljivih vlakana koja prave gel u crevima. Taj gel usporava varenje, hvata višak holesterola i izbacuje ga iz tela. Upravo zato kardiolozi često preporučuju da se nađe na meniju nekoliko puta nedeljno.

Pored vlakana, sadrži selen, magnezijum, mangan, fosfor i vitamine B grupe. Sve to zajedno pomaže nervima, mišićima i metabolizmu da rade kako treba.

Šta je tačno ječam i zašto se zove najzdravija žitarica na svetu

Ječam je drevna žitarica koja se gaji više od 10.000 godina. Bogat je beta glukanima, mineralima i biljnim proteinima, a ima nizak glikemijski indeks. Zbog toga može da pomogne kontroli šećera, srcu i radu creva.

Blagotvoran uticaj na srce i krvne sudove

Redovan unos ječma povezuje se sa nižim nivoom LDL holesterola. Prema istraživanju objavljenom u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“, beta glukani iz ječma mogu značajno da snize ukupni i loš holesterol, što direktno rasterećuje srce.

Manje holesterola znači čistije arterije. Čistije arterije znače manji rizik od infarkta i moždanog udara. Ječam za srce radi tiho, ali uporno.

Korisna žitarica za kosti posle četrdesete

Ječam donosi solidnu dozu fosfora, magnezijuma, kalcijuma i bakra. Ti minerali zajedno učvršćuju koštanu masu i usporavaju gubitak gustine kostiju koji počinje sa godinama.

Mangan podržava sintezu kolagena u zglobovima

Fosfor i kalcijum jačaju strukturu kostiju

Cink ubrzava obnovu tkiva posle povreda

Selen smanjuje upalne procese u zglobovima

Drevna žitarica za varenje i miran stomak

Vlakna iz ječma hrane dobre bakterije u crevima. Kada one bujaju, varenje teče glatko, nadutost se smiruje, a stolica postaje redovna. Ovo je posebno važno ljudima koji se bore sa lenjim crevima i osećajem težine posle obroka.

Beta glukan dodatno smiruje sluznicu creva i pomaže kod blagih iritacija. Ječam u ishrani deluje kao prirodna metla, ali nežno.

Kako pripremiti ječam da bude ukusan

Većina ljudi ga skuva pogrešno, pa zato i zaobilazi. Trik je jednostavan: potopite zrno u hladnu vodu preko noći. Tako se kuva duplo brže i postaje mekano, a ne gumeno.

Dodajte ga u goveđu ili pileću supu poslednjih 30 minuta

Pripremite rižoto sa pečurkama umesto klasičnog pirinča

Ubacite u salatu sa rukolom, krastavcem i fetom

Skuvajte slatku kašu sa cimetom, jabukom i orasima

Ako vam smeta gust ukus, prvi put ga pomešajte pola-pola sa pirinčem. Zaboravljena žitarica za zdravlje tako lako ulazi u jelovnik bez šoka za nepce.

Kome ječam ne odgovara

Ljudi sa celijakijom moraju da ga zaobiđu jer sadrži gluten. Osetljivi stomaci treba da krenu sa malim porcijama, oko dve kašike kuvanog zrna, pa postepeno povećavaju. Previše vlakana odjednom može da napravi gasove i grčeve.

Kada ste poslednji put kuvali ječam i u kom jelu vam se najviše dopao? Podelite recept u komentarima.

Koliko često se sme jesti ječam

Tri do četiri puta nedeljno je sasvim dovoljno za vidljivu korist po srce, kosti i creva, bez opterećenja stomaka.

Da li ječam goji

Ne goji ako se jede umereno. Naprotiv, vlakna duže drže sit i smiruju glad između obroka.

Može li ječam da zameni pirinač

Može, i to lako. Ima više vlakana i proteina od belog pirinča, a uz to bolje reguliše šećer u krvi.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

