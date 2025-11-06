Svi mi jedemo banane pogrešno: Stručnjaci otkrivaju jedini ispravan način

Morate da operete banane! Stručnjaci objašnjavaju zašto je pranje voća s debelom korom obavezno, kako biste izbegli salmonelu i bolesti!

Stručnjaci upozoravaju – kora banane prenosi bakterije. Morate uraditi ovo pre ljuštenja da biste sprečili kontaminaciju i izbegli bolesti.

Verovatno uvek operete jabuku ili grožđe pre jela. Ali, šta radite sa voćem koje ima debelu koru? Da li perete banane ili avokado? Prema stručnjacima za sigurnost hrane, i to voće treba oprati.

Voće sa debelom korom obavezno se pere

Voće koje ima debelu koru treba oprati čistom tekućom vodom. Ovo važi čak i ako nameravate da koru bacite. To je najbolja praksa za sigurno rukovanje hranom. Cilj je da se smanji prenos prljavštine i mikroba. Ti mikrobi se mogu nalaziti na kori voćke.

Tamika Sims, direktorka komunikacija, naglašava važnost pranja. Prljavština je vidljiva, ali opasni mikrobi nisu. Zaostali pesticidi ili mikrobi poput salmonele se ne vide. Oni mogu prouzrokovati bolesti koje se prenose hranom. Zbog toga se sve namirnice moraju prati. Ovo važi i za organske proizvode koje ljuštite.

„Kore banane ili avokada i drugog voća s debelom spoljnom površinom jednako su osetljive na bakterije kao i mekše voće i povrće s nežnijom korom“, rekao je Trevor Krejg, stručnjak za bezbednost hrane i korporativni direktor tehničke obuke iz Microbac Laboratories koji kaže i da je američka agencija za hranu i lekove na kori avokada prošle pronašla listeriju i salmonelu.

Iako deblja kora otežava bakterijama i prljavštini ulazak u samu voćku, prema Krejgu, kad sečete avokado ili bananu, nožem ih možete gurnuti na jestivo meso i kontaminirati ga, a pranje smanjuje tu verovatnoću. „Pranje voća nije savršen proces i ne čini ga sterilnim, ali možete smanjiti rizik, kao i ukloniti pesak, štetočine, pesticide i voštani sloj.“

Jednostavan trik: Tekuća voda je dovoljna

Zbog toga i glavni kuvar kulinarskih umetnosti sa Instituta za kulinarsko obrazovanje Džošua Resnik pere sve namirnice koje će seckati, čak i one koje se ljušte, poput šargarepe ili luka.

“Nikada ne znate kroz šta su ti proizvodi prošli”, dodao je. Čak i da su samo stavljeni u sanduk i odvezeni na pijacu, mogli su doći u kontakt sa svim vrstama prljavštine i zagađivača.

Prema njemu, tekuća voda je sve što vam je potrebno za pranje bilo koje vrste proizvoda i nema potrebe koristiti posebna sredstva za pranje, sapun ili deterdžent, a nikako ne treba koristiti izbeljivače i proizvode za dezinfekciju, prenosi Večernji list.

„Eventualno možete za prskanje hrane koristiti razređeni rastvor sirćeta od jednog dela sirćeta na četiri dela čiste vode“, kaže Krejg. „To će pomoći da ubijete neke bakterije i neće ostaviti loš ukus ili moguće opasne hemikalije na vašoj hrani.“ Ako pak primetite prljavštinu na proizvodima poput krompira, stručnjaci savetuju upotrebu kuhinjske krpe ili četke za povrće kako biste ih dobro izribali.

Osnovna pravila higijene

Čuvajte voće i povrće odvojeno od sirovog mesa. Ovo važi i za živinu i plodove mora.

Daske za sečenje i noževe koristite odvojeno za različite namirnice.

Ohladite isečeno voće unutar dva sata. Držite ga u zatvorenim posudama.

Uvek perite radni prostor, posuđe i ruke. To je ključno za sprečavanje kontaminacije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com