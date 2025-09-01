Svi misle da je korov i uporno je uništavaju, a ovo je jedna od najlekovitijih i najzdravijih biljki na svetu

Biljka tušt (lat. Portulaca oleracea) je prava nutricionistička zvezda. Mada je mnogi smatraju običnim korovom, ona je zapravo izuzetno zdrava i bogata korisnim jedinjenjima

Tušanj, tušt, tušac, ledena trava ili portulak raste vrlo obilno kao korov u vrtovima ili kao samonikla biljka uz reke, potoke, kanale i rubove šuma.

Mnogi ga smatraju korovom, ali je zapravo jestiva lekovita biljka koja ima protivupalna svojstva, poboljšava cirkulaciju, bogata je antioksidansima.

Ekstrakt sušenih listova i stabljika deluje protivupalno i kao sredstvo protiv bolova. Spolja se može koristiti za lečenje grčeva u mišićima. U ishrani se koriste mladi sočni listovi i izdanci visine od tri do pet centimetra.

Ubrane izdanke potom treba odvojiti od tvrdih stabljika i dodati salatama, supama, varivima ili testu za palačinke. Kuva se najviše do 15 minuta, a tako se oslobađa sluz koja blago zgušnjava supe i daje im kremast izgled.

Tušt je pogodan i za kiseljenje, ali treba biti oprezan prilikom konzumiranja jer sadrži oksalnu kiselinu koja opterećuje bubrege te se treba jesti u manjim količinama.

Otporan je na visoke i niske temperature kao i sušu, a uspeva i na vrlo lošem zemljištu. Vrlo brzo raste i već se nakon tri do četiri nedelje može brati. Što ga više berete, to više razraste.

Tušt ima slani ukus, prilično blagi, pa se najčešće jede u mešanim salatama. S njim se mogu spremati guste čorbe, varivo, rižoto ili kajgana.

Kako biste pripremili čaj, kašičicu tušta stavite u šoljicu ključale vode. Pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procedite. Pijete li ga kao lek za bolesti disajnih organa, zasladite ga medom, inače ne.

Zdravstvene prednosti tušta

Bogatstvo hranljivih materija

Omega-3 masne kiseline — retkost među biljkama! Tušt sadrži više omega-3 nego većina lisnatog povrća

Vitamini A, C i E — za imunitet, kožu, oči i krvne sudove

Minerali — kalcijum, gvožđe, magnezijum, kalijum

Antioksidansi — poput glutationa, beta-karotena i betalaina, koji štite ćelije od oštećenja

Podrška zdravlju mozga i srca

Omega-3 masne kiseline pomažu u očuvanju moždanih funkcija i snižavanju holesterola

Flavonoidi i alkaloidi iz tušta povezani su sa smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti

Prirodni melatonin

Tušt sadrži melatonin, koji može pomoći kod problema sa snom i smanjenja upala

Antibakterijska i antivirusna svojstva

Betalaini i polisaharidi iz tušta imaju potencijalna antimikrobna dejstva, iako su potrebna dodatna istraživanja

Kako se koristi u ishrani?

Sirov u salatama — ima blago kiselkast, osvežavajući ukus

Kuvan kao varivo — koristi se u mediteranskoj i orijentalnoj kuhinji

Kiseljen za zimnicu — odličan dodatak jelima

Kao čaj — za detoksikaciju i poboljšanje varenja

Napomena

Berite tušt samo sa čistih, neprskanih lokacija, daleko od puteva i zagađenja. Iako je potpuno jestiv, važno je da bude bezbedan za konzumaciju.

