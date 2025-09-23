Svi obožavamo ovu jeftinu namirnicu, a niko ne zna da ona prosto topi salo sa stomaka

Može se jesti sam ili kao veoma ukusna kombinacija sa mnogo drugih namirnica.

Može da se kombinuje i sa mnogim drugim namirnicama u zdrav i ukusan obrok.

Namirnica koja se nalazi svima na dohvat ruke!

Nutricionistkinja Roksana Ehsani otkriva tajnu vitkog stasa – to je običan, nemasni grčki jogurt!

Visceralna masnoća, koja se nakuplja duboko u trbušnom delu, može biti nevidljiva spolja, ali ima ozbiljne posledice po zdravlje. Ona povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa i drugih ozbiljnih stanja. Ali, postoji rešenje i za to – promenite ishranu.

Dodajte u ishranu običan, nemasni grčki jogurt. Studije su pokazale da hrana bogata proteinima, kalcijumom i vitaminom D može smanjiti visceralnu masnoću. Grčki jogurt je bogat proteinima, čime podstiče osećaj sitosti i sprečava prejedanje. Osim toga, sadrži probiotike koji podržavaju zdravlje creva.

Jednostavno, jeftino i efikasno rešenje za smanjenje stomaka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com