Svi prave 1 grešku kada kuvaju povrće – ova stvar uništava sve vitamine i minerale u njemu

Kako sačuvati hranljive materije tokom kuvanja?

Mali trikovi u pripremi hrane mogu značajno doprineti očuvanju vitamina i minerala, čineći svako jelo zdravijim.

Termička obrada je često neophodna da bi hrana bila jestiva i bezbedna, ali visoke temperature mogu smanjiti njen nutritivni sadržaj. U nekim slučajevima, toliko se vitamina i minerala gubi da je određene namirnice bolje konzumirati sirove. Ipak, uz pažljivo rukovanje i pravilne tehnike kuvanja, moguće je sačuvati većinu korisnih sastojaka, prenosi espreso.co.rs.

Na primer, kuvanje, pečenje i prženje olakšavaju varenje hrane. Proteini iz kuvanih jaja su čak 180% lakše svarljivi nego oni iz sirovih, a uz to se eliminiraju potencijalne bakterije.

Šta se najčešće gubi tokom termičke obrade?

– Vitamini rastvorljivi u vodi (C i B kompleks)

– Vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K)

– Minerali (najviše kalijum, magnezijum, natrijum i kalcijum)

Saveti za očuvanje vitamina i minerala

– Kuvajte s minimalnom količinom vode.

– Iskoristite tečnost preostalu nakon dinstanja povrća – njome možete preliti jelo.

– Povrće kuvajte s korom i oljuštite ga tek nakon termičke obrade.

– Kuvajte namirnice u većim komadima kako bi manje površine bilo izloženo toploti.

– Pripremljenu hranu konzumirajte što pre jer vitamin C nastavlja da se razgrađuje na vazduhu.

– Meso i ribu obrađujte samo onoliko koliko je neophodno da bi bili bezbedni za konzumaciju.

– Izbegavajte sodu bikarbonu prilikom kuvanja povrća – iako čuva boju, ubrzava gubitak vitamina C.

Pametnim tehnikama kuvanja možete uživati u ukusnim jelima, a pritom sačuvati ključne hranljive sastojke!

