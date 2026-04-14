Svi prave ovu grešku čim otvore oči: Jedna jutarnja navika uništava creva i izaziva zatvor

Evo šta izaziva zatvor, možda pravite ovu grešku svako jutro. Stručnjaci otkrivaju 1 jednostavnu naviku koja poboljšava probavu.

Evo šta izaziva zatvor – ako vam se često dešava da imate problema sa pražnjenjem creva, moguće je da uzrok nije u ishrani već u načinu na koji započinjete dan.

Naime, stručnjaci upozoravaju da jutarnja žurba može ozbiljno poremetiti rad probavnog sistema. Kada ustanete i odmah krenete sa obavezama, bez da telu date vremena da se razbudi, creva jednostavno ne funkcionišu kako treba. (Klix.ba)

Zašto je jutro ključno vreme za probavu

Organizam ima svoj ritam, a jutro je prirodno vreme kada se pokreće varenje. Međutim, ako ste pod stresom ili u stalnoj žurbi, telo ulazi u stanje napetosti, što otežava normalno pražnjenje creva i izaziva zatvor.

Mnogi ljudi prave istu grešku – odlažu alarm do poslednjeg trenutka, ustaju naglo i odmah izlaze iz kuće. U tom procesu ignorišu prirodne signale tela, što vremenom izaziva zatvor.

Evo šta pravi veliku razliku

Rešenje je jednostavnije nego što mislite – potrebno je samo da sebi obezbedite malo više vremena ujutru.

Stručnjaci savetuju da dan započnete smireno:

nekoliko dubokih udaha iz stomaka

lagano istezanje

kratka šetnja po stanu

Ove sitnice pomažu da se telo opusti i pokrene digestivni trakt.

Topli napitak kao svojevrsna terapija

Još jedan trik koji može pomoći jeste unos toplog napitka odmah nakon buđenja. Iako mnogi posežu za kafom, čak i obična topla voda može pokrenuti rad creva. Tako izbegavate ono što izaziva zatvor.

Ako želite da izbegnete zatvor, ne morate odmah menjati ishranu ili uvoditi suplemente. Dovoljno je da promenite jednu stvar – usporite svoja jutra.

Dajte svom telu nekoliko dodatnih minuta i ono će vam vratiti sve kroz bolju probavu, više energije i osećaj lakoće tokom dana a vi ćete izbeći ono što vam izaziva zatvor.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com