Mršavite pogrešno. Lekar otkriva 3 najveće zablude koje važe za kafu, vodu i doručak.

Svi živi piju kafu čim ustanu, ali jedan lekar ipak upozorava – „To vas goji“

Mršavite pogrešno. Lekar otkriva 3 najveće zablude koje važe za vodu, kafu i doručak.

Dr. Ana Gifing, stručnjakinja za prevenciju gojaznosti i metaboličke poremećaje, otkriva ključ za efikasno mršavljenje.

Evo nekoliko dragocenih saveta koje deli:

O vodi:

Doktor Gifing odbacuje mit o obaveznom unosu ogromnih količina vode. Više ne trebate piti litarske količine da biste bili zdravi. Količina vode koju unosite treba biti umerena, a možete uzeti u obzir i druge tečnosti poput kafe, čaja, supe ili vina.

Kafa ujutru:

Prva jutarnja kafa nije najbolja opcija ako želite smršati. Umesto toga, preporučuje se popiti šolju čaja sa limunom ili vode sa par kapi limuna ili vode sobne temperature. Kafu treba piti tek nakon doručka, jer kafa ima visok insulinski indeks koji može ometati topljenje masnoća.

Zašto je doručak važan:

Preskakanje doručka može biti štetno za metabolizam i može uzrokovati stvaranje zaliha masti. Doručak je ključan za unošenje energije u telo u pravo vreme i održavanje zdravog metabolizma.

Iako mnogi dan započinju šoljicom kafe, dr Ana Gifing podseća da taj jutarnji ritual nije najzdraviji izbor za one koji žele da smršaju. Umesto preteranog unosa vode i kafe na prazan stomak, ključno je pronaći ravnotežu – započeti dan laganim napitkom poput vode sa limunom i ne preskakati doručak.

Pravi ritam ishrane, uz umerenost u svemu, važniji je od bilo kakvih dijetnih pravila.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com