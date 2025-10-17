Svi živi piju kafu čim ustanu, ali jedan lekar upozorava – „To vas goji“

Mršavite pogrešno. Lekar otkriva 3 najveće zablude o vodi, kafi i doručku.

Dr. Ana Gifing, stručnjakinja za prevenciju gojaznosti i metaboličke poremećaje, otkriva ključ za efikasno mršavljenje.

Evo nekoliko dragocenih saveta koje deli:

O vodi:

Doktor Gifing odbacuje mit o obaveznom unosu ogromnih količina vode. Više ne trebate piti litarske količine da biste bili zdravi. Količina vode koju unosite treba biti umerena, a možete uzeti u obzir i druge tečnosti poput kafe, čaja, supe ili vina.

Kafa ujutru:

Prva jutarnja kafa nije najbolja opcija ako želite smršati. Umesto toga, preporučuje se popiti šolju čaja sa limunom ili vode sa par kapi limuna ili vode sobne temperature. Kafu treba piti tek nakon doručka, jer kafa ima visok insulinski indeks koji može ometati topljenje masnoća.

Zašto je doručak važan:

Preskakanje doručka može biti štetno za metabolizam i može uzrokovati stvaranje zaliha masti. Doručak je ključan za unošenje energije u telo u pravo vreme i održavanje zdravog metabolizma.

