Svi znaju da je laneno seme mnogo dobro za zdravlje, a niko ga ne jede pravilno: Ova 1 stvar uništava sve dobro u njemu

Jedemo ga u mnogim prilikama i sa mnogim jelima, ali niko ne obraća pažnju na jednu veoma bitnu stvar.

Laneno seme je bogat izvor esencijalnih nutrijenata, uključujući biljna vlakna, omega-3 masne kiseline, antioksidanse i važne minerale. Njegova redovna konzumacija može doprineti poboljšanju zdravlja na više nivoa – od regulacije telesne težine do podrške kardiovaskularnom sistemu. Međutim, mnogi ga koriste na način koji smanjuje njegovu efikasnost, prenosi espreso.co.rs.

Zašto je važno pravilno jesti laneno seme?

Celovite semenke lana imaju izuzetno čvrstu opnu koja ih čini teško svarljivim, zbog čega organizam ne može u potpunosti da apsorbuje njihove hranljive materije. Kako biste iskoristili sve benefite lanenog semena, preporučuje se sledeće:

Mlevenje pre upotrebe – Najbolje je samleti semenke neposredno pre konzumacije, jer se tako osigurava maksimalna apsorpcija nutrijenata. Mleveno laneno seme koje je dostupno u prodavnicama može izgubiti deo svojih nutrijenata usled oksidacije.

Natapanje u vodi – Potapanjem celih semenki u mlaku vodu oslobađa se lanena sluz, koja ima blagotvorno dejstvo na probavni trakt i može pomoći u ublažavanju tegoba poput gorušice i zatvora.

Pravilno skladištenje – Ukoliko sameljete veću količinu odjednom, čuvajte je u hermetički zatvorenoj posudi, na tamnom i hladnom mestu ili u frižideru, kako bi se sačuvali svi nutritivni sastojci.

Pravilna konzumacija lanenog semena može značajno doprineti očuvanju zdravlja i vitalnosti. Uključivanjem ove moćne namirnice u svakodnevnu ishranu na pravilan način, možete osigurati maksimalne zdravstvene benefite za organizam.

