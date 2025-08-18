Tajna dugovečnosti holivudskog srcelomca: Ne jedem ništa od tih gluposti!

Klint Istvud ima 95 godina. Iako njegova mladalačka energija i vitka figura mogu da deluju kao rezultat najsavremenijih metoda, njegovi recepti su iznenađujuće jednostavni – svakodnevna meditacija, „lagana i zelena“ ishrana sa malo masti i umerena fizička aktivnost.

Njegova posvećenost zdravlju počela je još u mladosti. Bio je dete kada mu je otac preminuo od kardiovaskularne bolesti, što je bio gubitak koji ga je duboko pogodio.

„To što sam ga izgubio navelo me je da shvatim da život može da bude kratak. Ako ne brinete o sebi, možda nećete imati vremena za stvari koje volite“, rekao je jednom Klint prijatelju.

Ova spoznaja usmerila ga je ka brizi o sopstvenom zdravlju mnogo pre nego što je dugovečnost postala trend u Holivudu. Biograf Šon Levi, autor knjige Clint: The Man and the Movies, ističe jedan od stubova Istvudove rutine – transcendentalnu meditaciju (TM).

„Klint praktikuje TM dva puta dnevno još od sedamdesetih. Povlači se u miran kutak između snimanja ili pronađe nekoliko minuta pre ručka, sa mantrom u mislima, zatvorenih očiju, potpuno nepomičan“, piše Šon.

Ova praksa „rastvara stres i aktivira celokupan potencijal“, a Šon veruje da je upravo ona pomogla Klintu da zadrži bistrinu uma, čak i kada je igrao grube i nemilosrdne likove, prenosi mondo.rs.

„Njegovi filmovi puni su stisnutih vilica i napetih sukoba, a ipak, evo ga, čovek kontrasta, kako sedi u položaju lotosa na prašnjavom vestern setu“, zaključuje Šon.

Ishrana Klinta Istvuda je druga važna karika u ovom lancu. Mnogo pre nego što su čips od kelja i slični trendovi postali popularni, još pedesetih je voleo klice lucerke i jogurt. Šon njegov način ishrane opisuje kao „organski, sa malo masti“. Kada ga je voditelj Džimi Kimel jednom pitao da li se ponekad počasti naćosom ili pilećim krilcima, Klint je kratko odgovorio: „Ništa od tih gluposti“.

Umesto toga, pridržava se onoga što naziva pravilom 90/10 – u 90 odsto slučajeva jede „lagane i zelene“ obroke, a 10 odsto ostavlja za male užitke. Na njegovom tanjiru često su divlji losos, pileći file bez kože i raznovrsno šareno povrće. Brokoli i špargla su mu osnovne namirnice, bogate vlaknima, vitaminima i mineralima koji podržavaju varenje i zdravlje kostiju.

Unos ugljenih hidrata drži pod kontrolom, izbegava zaslađene napitke i uvek bira običnu vodu za koju kaže da mu održava bistru glavu i stabilnu energiju. Naravno, ni ishrana ni meditacija ne znače mnogo bez kretanja. Klint inspiraciju crpi iz oblasti sa velikim brojem stogodišnjaka i stavlja akcenat na svakodnevnu umerenu fizičku aktivnost.

I dalje se smatra „štakorom iz teretane“, ali su mu treninzi s godinama evoluirali. Teške tegove je ostavio po strani, a fokus stavio na pravilnu tehniku i funkcionalnu snagu.

„Želi da diže tegove, ali ne da bi impresionirao. Klint gradi mišiće kao što biste gradili kuću – ciglu po ciglu, ponavljanje po ponavljanje“, objašnjava Šon.

