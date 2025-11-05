Tajna savršenih jaja na oko je u ovom koraku koji ne smete preskočiti

Zaboravite na gumena belanca i žumanca koja se raspadnu. Za savršena jaja na oko postoji trik iz vrhunskih restorana, a potreban je samo – poklopac.

Ako želite da vaša jaja na oko izgledaju i imaju ukus kao iz najboljeg brunch lokala, postoji jedan korak koji ne smete preskočiti.

Ključ je u poklopcu. Da, toliko je jednostavno — ali razlika je ogromna.

Gde većina greši?

Većina ljudi razbije jaje na tiganj i čeka da se belance stegne. Ali bez poklopca, toplota dolazi samo odozdo — što znači da se belance prepeče, a žumance ostane sirovo ili se osuši dok čekate da se sve ispeče.

Rezultat? Suvo, gumeno, neprivlačno.

Kako se prave savršena jaja na oko?

Zagrejte tiganj na srednje jakoj vatri i dodajte malo ulja ili putera.

Kada je masnoća vruća, razbijte jaje pažljivo da žumance ostane celo.

Odmah poklopite tiganj.

Pecite 1–2 minuta — para će nežno obuhvatiti jaje i belance će se ravnomerno skuvati, dok će žumance ostati mekano i sjajno.

Ovaj korak stvara efekat mini-rerne i daje vam savršeno jaje na oko svaki put.

Zamislite: rubovi blago hrskavi, sredina bela i čista, a žumance se preliva kao lava kada ga zasečete. Uz tost, avokado ili samo malo soli — to je doručak koji izgleda kao iz Instagrama, a gotov je za 3 minuta.

Još jedan bonus savet

Ako volite dodatnu aromu, dodajte prstohvat soli i bibera odmah nakon razbijanja jaja, dok je belance još sirovo. Za ekstra efekat — par kapi maslinovog ulja preko žumanca pre poklapanja.

Zaključak: Ne preskačite poklopac

Ako želite da vaša jaja na oko budu vizuelno savršena i ukusna, ključ je u jednostavnom koraku koji većina ignoriše — poklopcu. Probajte i videćete razliku.

