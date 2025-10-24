Tajna zdrave jetre krije se u povrću koje sigurno već imate u kuhinji, kažu naučnici

Novo istraživanje sa Univerziteta UC Irvine pokazuje da se tajna zdrave jetre možda krije u običnom povrću koje verovatno već imate kod kuće. Ključ je u inulinu, prirodnom vlaknu koje podstiče bakterije u crevima da “uhvate” fruktozu pre nego što stigne do jetre i izazove oštećenja.

Kako inulin deluje na jetru

Inulin, tip dijetalnih vlakana prisutan u povrću poput luka, belog luka i artičoke, može promeniti sastav crevne flore. Ovo omogućava bakterijama da prerade fruktozu pre nego što ona dođe do jetre. Time se smanjuje rizik od nakupljanja masti u jetri i razvoja masne jetre.

Istraživanje je pokazalo i da, kada se bakterije “nauče” da rade s inulinom, one mogu čak delimično obrnuti rane znakove masne jetre. Takođe, one pojačavaju nivo antioksidanata u organizmu.

Koje povrće sadrži najviše inulina?

Namirnice koje su posebno istaknute u studiji uključuju luk, beli luk i artičoke. Ove namirnice često stoje u domaćim jelima i lako ih je uključiti u svakodnevnu ishranu – i to ne kao egzotiku, već kao redovan sastojak.

Zašto je ovo otkriće važno

U mnogim slučajevima osobe koje deluju zdravo ipak mogu imati “skrivene” probleme s jetrom. To je zbog neadekvatne ishrane bogate šećerom, a siromašne vlaknima. Ovo istraživanje pokazuje da unos vlakana utiče ne samo na probavu. Uticaj se odnosi i na to kako telo obrađuje fruktozu na molekularnom nivou.

Autori istraživanja ističu da sa ovim saznanjima možemo krenuti ka personalizovanoj ishrani, prilagođenoj sastavu mikrobioma kod svake osobe — da se odaberu namirnice, prebiotici ili probiotici koji štite jetru na optimalan način.

Saveti kako iskoristiti ovo u praksi

Dodajte luk i beli luk u svoje obroke — u salate, variva, supe

Uključite artičoke kada god je moguće — mogu se koristiti kao dodatak salatama i jelima

Povećajte unos vlaknaste hrane — kombinujte s integralnim žitaricama, povrćem i mahunarkama

Izbegavajte preterani unos šećera i prerađene hrane

Razmislite o testiranju mikrobioma creva (ako je dostupno) kako bi ishranu prilagodili sebi

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com