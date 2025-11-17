Tajni režim ishrane Leonarda da Vinčija od pre pola veka neprevaziđen je i danas!

Leonardo predlaže skup pravila ponašanja za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja koja su u velikoj meri poklapaju sa savremenim savetima

Leonardo da Vinči jedan je od najslavnijih umova italijanske renesanse.

Njegov kreativni genije, tehnološka inventivnost i vizija savremeni su i danas, mnogo godina nakon što je napustio ovaj svet.

Iako najviše znamo o Da Vinčijevim izuzetnim umetničkim sposobnostima, te remek-delima poput “Mona Lize” i “Tajne večere”, ovaj čovek bio je naučnik, inženjer, matematičar, muzičar, vajar, astronom, arhitekta, zoolog, anatom… I, što je možda najveće iznenađenje – nutricionista.

Leonardove beleške o zdravoj ishrani

Beleške Leonarda da Vinčija u spisima „Codex Atlanticus“ i „Manuscript B“ pokazuju da je on imao viziju javnog zdravlja koje zavisi od konteksta, s jasnom svešću o ulozi kvalitetne hrane, vazduha i vode u efikasnom programu zdravstvene zaštite. Te beleške pružaju praktične savete koji se odnose na ponašanje, zdravlje, ishranu i fizičku aktivnost, ali i na okruženje u kojem čovek živi.

Leonardo predlaže skup pravila ponašanja za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja koja su u velikoj meri poklapaju sa savetima koje bi svi lekari trebalo da daju.

„Ako želite da ostanete zdravi… ne jedite ako niste gladni; neka vaša večera bude lagana; dobro sažvaćite hranu; obrok treba da bude dobro pripremljen i jednostavan. Lekove treba izbegavati.”

Dodatne napomene odnose se na higijenu u pogledu ishrane, kontrolu emocija, vreme za san noću i danju, te kako se pravi način pije alkohol.

Leonardo da Vinči bio zaintrigiran hranom

Da Vinči je bio zaintrigiran hranom i cenio je njen značaj, bio je opčinjen kuhinjskim spravama i inspirisao nekoliko aparata koje i danas koristimo, uključujući automatizovani uređaj za okretanje mesa na ražnju, prenosi nova.rs.

Pedantne sveske koje je Leonardo Da Vinči vodio, a neke su sačuvane i danas, daju uvid u njegov odnos prema hrani, ishrani i kuhinji. Počeo je da piše sveske sa 37 godina i vodio ih je sve do smrti 37 kasnije. To su uglavnom nasumične misli, beleške i crteži, poput dnevnika.

Portal pbs.org prenosi savete za javno zdravlje iz jedne od njegovih beležnica:

“Ako želite da budete zdravi, pridržavajte se ovog režima

Nemojte jesti kada nemate apetit i večerajte laganu hranu.

Žvaćite dobro, i šta god uneste u sebe trebalo bi da bude dobro kuvano i od jednostavnih sastojaka.

Uzimanje leka je loš savet.

Čuvajte se ljutnje i izbegavajte zagušljiv vazduh.

Ostanite da stojite neko vreme posle obroka.

Ne spavajte u podne.

Pomešajte vino s vodom, uzimajte ga pomalo, ali ne između obroka, niti na prazan stomak.

Ne odlažite posetu toaletu.

Ako vežbate, neka ne bude previše naporno.

Nemojte ležati sa stomakom nagore i glavom nadole.

Budite dobro pokriveni noću.

Odmorite glavu i budite vedri.

Ne budite bezobzirni i držite se ove dijete.”

