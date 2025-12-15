Tesla je ovu čorbu jeo skoro svaki dan: Pravi eliksir zdravlja, a gotova za 30 minuta

Nikola Tesla pažljivo brinuo o svojoj ishrani, a iz njegovog jelovnika izdvaja se posebna čorba koju je jeo svaki dan

Dobro je poznato da se poznati naučnik Nikola Tesla pažljivo brinuo o svojoj ishrani, što je doprinelo njegovom zdravlju i vitalnosti do smrti u 87. godini.

Teslina ishrana bila je vrlo jednostavna. Za doručak je najčešće pio toplo mleko i jeo jaja koja je sam pripremao, dok je za ručak obično izostavljao obrok. Za večeru je imao stabljike celera, supu, piletinu i krompir, uz čašu laganog vina, a za užinu parče sira ili jabuku.

Stabljike celera su bogate vitaminima i mineralima kao što su magnezijum, gvožđe, kalcijum i kalijum. Sadrže mnogo vlakana, a malo masti i kalorija, zbog čega su preporučljive za regulisanje metabolizma i očuvanje zdravlja probavnog sistema.

Celer deluje protivupalno i detoksikacijski, pa se preporučuje kod raznih oboljenja.

Najpoznatiji način upotrebe celera je kao sveže ceđen sok ili smuti, koji se savetuje piti pre doručka, ali od ovog povrća možete pripremiti i ukusnu supu.

Recept za supu od celera:

Sastojci:

1 crni luk

Maslinovo ulje

5 stabljika celera

Kašika peršuna

2 čena belog luka

So,

Biber

Priprema:

Sitno iseckajte beli luk i dinstajte ga na maslinovom ulju na blagoj vatri dok ne postane zlatne boje. Očistite stabljike celera, isecite ih i stavite u 1,5 litra vode. Kuvajte celer, a zatim dodajte dinstani crni luk. Nakon 20 minuta, kada je celer skuvan, dodajte peršun.

Kuvajte još 5 minuta, zatim procedite, ali sačuvajte tečnost. Ubacite sve sastojke u blender zajedno sa dva čena belog luka i blendajte dok ne dobijete kremastu masu. U krem supu dodajte čašu čorbe koju ste sačuvali, kao i so i biber po ukusu.

Ako želite ređu supu, dodajte malo vode.

Po želji, u supu možete dodati pavlaku ili parmezan.

