Tesla je svako jutro jeo ovaj doručak: U 78-oj se osećao kao dečak od 16 i nije imao problema sa varenjem

Tajna dugovečnosti genija! Tesla je u 78. godini bio pun energije zahvaljujući jednom doručku i pravilu koje je uveo: izbacio je ručak.

Slavni naučnik je jeo samo dva puta dnevno i za doručak birao najjednostavnije namirnice. Evo doručka koji je Tesla jeo i kako mu je promenio život!

Tesla je vodio veoma neobičan i disciplinovan životni stil, što se odražavalo i u njegovoj ishrani. Vodio je asketski život, često je radio duge sate, te je imao je tendenciju da zaboravi na obroke dok je potpuno posvećen svojim eksperimentima. Poznato je i da je bio veoma umeren u jelu i piću.

Njegova ishrana uglavnom se sastojala od jednostavnih namirnica. Bliski saradnici i prijatelji svedočili su da je često preskakao obroke, a kad bi jeo, to su bile jednostavne i lako pripremljene namirnice. Neki izvori sugerišu da je voleo supu, povrće i voće, posebno jabuke. Takođe je često jeo mlečne proizvode.

Zašto je Tesla izbacio ručak

Važno je napomenuti da je u to vreme bilo drugačije shvatanje ishrane i dijetetike nego danas. Tesla je živeo u 19. i 20. veku, kada nije bilo moderne nauke o ishrani i nutricionizmu kakvu imamo danas. Ali, veoma je pazio na to šta jede i kako vežba, jer je smatrao da je važno da što duže ostane aktivan.

U svojoj knjizi „Moji izumi: Autobiografija Nikole Tesle”, naveo je da obično doručkuje mleko i jaja, ručak je preskakao, a posebno je voleo čorbu od povrća.

„Najvažniji element moje životne šeme je moja ishrana. Ne možete očekivati da mašina dobro funkcioniše ako joj ne obezbedite odgovarajuće gorivo“, govorio je Tesla, ali i isticao kako je vremenom uvideo da su dva obroka dnevno sasvim dovoljna.

„Dva obroka na dan su mi popravila zdravlje i izoštrila apetit i ukus. Nisam znao šta je život dok iz ishrane nisam izbacio ručak. Danas sa 78 godina uživam u svoja dva obroka u istoj meri kao kad sam bio dečak od 16 godina i nemam nikakvih problema s varenjem“, pišu na sajtu Tesla Universe.

Doručak koji daje energiju šesnaestogodišnjaka

Kako kaže, za doručak je voleo da pije mleko, jer obiluje proteinima, i da jede jaja, posebno belanca jer su takođe bogata proteinima. Voleo je i pirinač, ali sir ne.

„Povrće je neophodno, iako ne sadrži mnogo proteina. Ne daje mnogo energije, ali reguliše creva, daje telu vitamine. Volim da pojedem finu čorbu od luka i seckanog celera pripremljenu sa dosta maslaca. Ova kombinacija se lako vari i jedem je godinama unazad.“

Tesla je hvalio i voće, a za šećer je govorio da u malim količinama nije opasan, s tim što ne smemo zaboraviti da ga u voću ima dosta.

Na pitanje da li je vegetarijanac ili ne, Tesla je ovako kazao:

„Meso jedem vrlo retko, jednom ili dvaput godišnje. Bogato je proteinima, ali i riba je gotovo podjednako bogata proteinima i mastima, a mnogo lakše se vari. Fosfor koji sadrži odličan je za nervni sistem. Ali fosfor, dok hrani mozak, uzrokuje kiselost u organizmu. I meso i riba daju nam brzu energiju. Ove namirnice za ljude pojedinih profesija jesu neophodne, mada nam zbog svog sastava skraćuju život. Ipak, dok smo živi, daju nam dosta energije.“Sa druge strane, duže od dve decenije Milijan Stojanić, inspirisan Tesla priznanjima za gastronomiju, bavio se istraživanjem jelovnika najumnijeg naučnika srpskog porekla, kroz njegov put u Evropi i Americi.

„Ono što je njega nosilo kroz život jesu ti mlečni proizvodi, mlečne prerađevine, med, poneki konjak, odnosno viski, malo vina, ali sve sa merom. Znači Nikola Tesla je jeo dva puta dnevno, bilo da je bio u Smiljanu, u Evropi, u Americi. I ono što je Tesla govorio svima – nemojte se prejedati i nemojte žuriti na onaj svet“, dodaje.

Tesla nikada nije jeo iz okruglih tanjira

„Nikola Tesla, kada je bio mali nije umeo da piše i crta desnom rukom, nego je sve to radio levom rukom i vrlo teško je pravio krugove, onda kada su učiteljica ili nastavnik tražili od njega i on je to bukvalno omrzao“, kaže Stojanić.

Odrastajući kao dete pravoslavnog sveštenika, čuveni naučnik pridržavao se i navika koje je stekao u detinjstvu.

Uz sve specifičnosti oko ishrane, Nikola Tesla je celog života i postio. Tako da je do kraja života nosio isti konfekcijski broj.

Tesla je i o spavanju imao autentičan stav

“Spavanje? Ja retko kada spavam. Dolazim iz porodice dugovečnih ljudi koji su poznati po tome da nisu puno spavali. Nadam se da ću dostići rekord mojih predaka i da ću živeti bar 100 godina. Moje nespavanje me ne brine. Nekada odspavam sat vremena. Povremeno, ipak, na svakih par meseci, odspavam po 4 do 5 sati. Onda se probudim u potpunosti napunjen energijom, kao baterija. Nakon takve noći ništa me ne može zaustaviti. Tada osećam ogromnu snagu. Ne postoji sumnja oko toga da je san obnovilac, davalac života, da on povećava energiju. Mada, ne verujem da je on neophodan za nečije zdravlje, naročito ako je to neko ko po navici malo spava”, zaključio je legendarni naučnik.

(Stil.Kurir)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com