„Titova dijeta“: Dnevno je unosio 1600 kalorija, a jeo i slatkiše! Ovo je njegov kompletan plan ishrane!

Josip Broz Tito, doživotni predsednik Jugoslavije, imao je specifičan ukus, a kao notorni gurman nije prezao ni od dobrog zalogaja. Pošto je nekad umeo i da pretera, za njega je napravljen i specijalan program ishrane iza kojeg su stajali vrhunski doktori i majstori kuhinje. Evo kako je izgledao taj plan, uz recept za poširana jaja po Maršalovoj želji…

Branko Trbović proveo je svoj radni vek kao nutricionista na putovanjima sa predsednikom Jugoslavije po zemlji i inostranstvu. Više od trideset godina bio je šef kuhinje u Belom dvoru, Maršalatu, na Brionima, brodu „Galeb“, u „Plavom vozu“, stranim rezidencijama i letnjikovcima. Gastro uspomene iz Titove kuhinje svojevremeno je objedinio u knjizi „Jelovnici poznatih ličnosti – Kako se hranio Josip Broz Tito“, prenosi Blic žena.

„Ova zbirka je ne samo izbor iz poznatih svetskih kuhinja na jednom mestu, već i ‘gurmanska’ slika jedne politike i jednog života posmatranog ‘ispod kuvarske kape’, gde se jasno i duhovito oslikavaju karakteri i ovozemaljske osobine pojedinih znamenitih javnih ličnosti iz celog sveta i bivših jugoslovenskih republika.“

A ovako je izgledao primer celodnevne dijetalne ishrane predsednika Tita u Beogradu (u knjizi su navedeni i adresa i datum – Užička, 4.11.1961). Dijetu je sastavio i kontrolisao profesor dr Berović, a provodili su je Stipe Radovanović i Božo Vujić. Hranu je pripremao kuvar Gerica Ivo, a servirao Ćirić Vlado.

Doručak

Crna kafa (140 ml)

Šlag (20 g), hleb beli (20 g), puter (5 g)

U 11 časova: pileći bubci u supi (100 g), hleb beli (20 g)

Ukupno 115 kalorija

Ručak

Gratinirana teleća prsa (120 g), ulje (5 ml)

Krompir restovan (50 g)

Vrganji u sirćetu (20 g)

Zelena salata (30 g), crveni kupus (30 g), ulje (5 ml)

Hleb crni (20 g)

Desert: knedle sa šljivama – šljive (20 g), krompir (20 g), brašno (5 g), šećer (5 g), ¼ jajeta

Ukupno 589 kalorija

U 16 časova: jogurt (114 kalorija)

Večera

Goveđa supa (150 ml), poširano jaje

Ražnjići – pileće belo (50 g), safalada (40 g)

Pomfrit (20 g), ulje (5 ml)

Salata: kiseli kupus (50 g), kisela paprika (50 g), ulje (5 ml)

Desert: jabuke (100 g)

Ukupno 392 kalorija

U 21 čas: safalada (150 g)

Ukupno 1605 kalorija

Belančevine 101,3

Masti 85,

Ugljeni hidrati 145

Recept za poširana jaja (po predsednikovoj želji)

U šerpu od 2 litra sipati litar vode i kada voda proključa sipati 1 decilitar jačeg sirćeta. Razbiti pažljivo jaje. Bez mućenja, usuti jaje u malu kutlaču i u njoj ga preneti u ključalu vodu. Jaje se kuva tri minuta.

Za jedan doručak, ako se serviraju dva jaja, kuvajte uvek tri – često se neko ošteti. Ovako skuvana jaja koja izgledaju kao cela, lopaticom prenesite u ajnpren supu koju ste već sipali u supijeru. Servira se bez peršuna.

