Namirnica koju definitivno treba uvrstiti u svoj jelovnik.

To je jedna super namirnica – topi salo i štiti srce a košta manje od 50 dinara i nalazi se svuda.

Postoji jedna namirnica koja ima izuzetne koristi za zdravlje, a koja je istovremeno i veoma pristupačna.

U moru skupih suplemenata i dijetetskih preparata, postoji jedna sasvim obična, ali moćna namirnica koja može učiniti čuda za vaše telo. Jeftina je, lako dostupna i nalazi se u gotovo svakoj prodavnici – a njene koristi za zdravlje su neverovatne.

Reč je o lanenom semenu.

Laneno seme je izuzetno bogato hranljivim materijama koje su povezane sa prevencijom različitih bolesti. Pored toga, bogato je omega-3 masnim kiselinama, lignanima i drugim antioksidansima koji imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, smanjenju holesterola i krvnog pritiska, kao i borbi protiv upala u organizmu.

Dodavanje lanenog semena u svakodnevnu ishranu može imati izuzetno pozitivne efekte na zdravlje. Ne samo da je bogato hranljivim materijama, već je i izuzetno korisno za održavanje mišićne mase i pomoć pri mršavljenju. Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, laneno seme kao namirnica produžava osećaj sitosti, smanjuje apetit i pomaže u regulaciji telesne težine.

Ono što je takođe važno jeste da je laneno seme veoma pristupačno. Što ga opet čini izuzetno dostupnim svima koji žele da unaprede svoje zdravlje na prirodan način.

Mmože se dodati gotovo svakom obroku – u jogurt, smuti, ovsenu kašu ili salatu.

Uvođenjem lanenog semena u svakodnevnu ishranu, bez velikih troškova i odricanja, možete učiniti veliku stvar za svoje zdravlje i vitalnost.

