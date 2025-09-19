To je mineral o kome svi pričaju – unosiš li ga dovoljno?

Mineral o kome svi pričaju – unosiš li ga dovoljno?

Znaš onaj osećaj kad si stalno umoran, imunitet ti pada ili ti rana sporo zarasta? Vrlo je moguće da ti nedostaje cink – mineral koji telo koristi za stotine različitih funkcija, prenosi 24sata.hr.

Zašto je cink toliko važan?

– Pomaže da se rane brže i bolje zaleče i jača imunitet.

– Bitan je za hormonsko i seksualno zdravlje i kod muškaraca i kod žena.

– Utiče na metabolizam, pravilan rad štitne žlezde, ali i na čulo ukusa i mirisa.

– Posebno je važan za decu i trudnice – kod njih utiče na pravilan rast i razvoj ploda, ali i na povećane potrebe organizma.

Šta se dešava kada ga nema dovoljno?

– Može da nestane apetita, imunitet oslabi, a kod dece uspori rast.

– Često se javljaju i kožni problemi, poput akni ili upala, a i kosa i nokti mogu oslabiti.

Gde ga možemo naći?

– Najviše ga ima u kamenicama (ostrigama), ali i u govedini, svinjetini i mlečnim proizvodima.

– Dobri izvori su i semenke bundeve, sočivo i žitarice obogaćene cinkom.

Koliko je dovoljno?

– Muškarcima starijim od 14 godina treba oko 11 mg dnevno.

– Ženama je dovoljno oko 8 mg, ali u trudnoći i tokom dojenja potrebe rastu.

Važno je ne preterati – gornja granica je oko 40 mg dnevno. Višak može izazvati mučninu, gubitak apetita i probleme s varenjem, pa čak i poremetiti ravnotežu drugih minerala, poput bakra.

Ko je najviše u riziku od manjka cinka?

– Vegani i vegetarijanci, jer se cink iz biljaka slabije apsorbuje.

– Osobe koje imaju problema s varenjem, poput onih sa Kronovom bolešću.

– Dojenčad koja se hrane isključivo majčinim mlekom, jer ponekad ne dobijaju dovoljno cinka u određenim fazama razvoja.

Da li i ti paziš na unos cinka?

