Tražićete zalogaj još: Brza, ukusna i iznad svega zdrava večera

Tražite dobar recept za večeru? Evo zdrave i ukusne ideje!

Recepti za večeru često podrazumevaju dugo kuvanje, spremanje, seckanje… Ovo nije jedan od njih!

Nutricionistkinja Adrijana Ngai podelila je svoj recept za večeru prepun zdravih proteina, koji su važni za mnoge procese u našem organizmu. Večera nikada ne bi trebalo da bude težak obrok, a njen recept će vas zasititi bez rizika da vam optereti želudac pred spavanje.

Sastojci:

4 parčeta hleba

Konzerva kuvanih leblebija

2 kašike majoneza

1 kašika senfa

1 kašičica karija u prahu

Suvo grožđe

„Zeleniš“ po izboru – spanać, blitva, zelena salata, rukola…

Priprema:

Leblebije po potrebi malo zgnječite i pomešajte sa svim ostalim sastojcima, osim zelenog povrća. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu nalik gustoj pašteti. Tostirajte hleb, pa ga bogato premažite smesom od leblebija, ukrasite zelenom salatom ili spanaćem i poslužite odmah.

