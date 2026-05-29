Najmoćniji prirodni čistač krvi i creva: Sada mu je sezona, a niste ni svesni koliko jedna šaka dnevno menja organizam

Trešnje za čišćenje organizma rade tiho i precizno. Jedna šaka dnevno menja crevo i upale, počnite još ove nedelje.

Samo šaka trešanja dnevno, oko 20 komada, smiruje upale brže od mnogih lekova. Tajna je u tamnom pigmentu koji deluje direktno na organizam. Zato su trešnje za čišćenje organizma jedan od najboljih sezonskih trikova koji stvarno radi.

Ipak, trešnje nemojte jesti kao desert posle ručka. Kada ih pomešate sa teškom hranom, organizam teže izvlači sve ono zdravo iz njih, a često se javi i nadutost. Jedite ih na prazan stomak ili napravite razmak od bar dva sata posle jela. Tek tada njihova vlakna stižu pravo tamo gde treba.

Zašto baš trešnja, a ne jagoda ili višnja?

Trešnja je posebna jer ima baš onaj pigment koji spušta mokraćnu kiselinu u krvi. To je spas za ljude koji pate od gihta, bolova u zglobovima ili onih teških glavobolja posle masnije hrane. Višnja jeste slična, ali je previše kisela da biste mogli da pojedete punu šaku svaki dan bez peckanja u želucu.

Uz to, trešnja je prava bomba za zdravlje sa malo kalorija. Pokreće lenja creva kod nas koji ceo dan sedimo, a pritom ne diže šećer kao banana ili grožđe. Tajna je u niskom glikemijskom indeksu, što je prava retkost za tako slatko voće.

Koliko trešanja dnevno je prava mera?

Jedna šaka, otprilike 20 do 25 komada, sasvim je dovoljno za odraslog čoveka. Manje od toga neće dati pravi efekat na upale, a preko 40 komada može da vas naduje ili istera na brzu stolicu. Kod nas sezona traje kratko, od sredine maja do polovine jula, zato ne propuštajte priliku dok su sveže i dok ih ima na pijacama.

Trešnje i creva: Tihi posao koji se ne vidi odmah

Vlakna iz trešnje hrane dobre bakterije u našim crevima. To je posao koji se ne vidi preko noći, ali posle desetak dana redovnog jedenja, osetićete da vam je probava lakša, a da stomak nije naduven kao što zna da bude uveče. Pektin iz trešnje upija vodu i bukvalno čisti creva od onoga što se tu nakupilo. Nikakvi suplementi iz apoteke tu ne mogu da zamene sveže trešnje za čišćenje organizma, jer u njim sve radi zajedno, baš onako kako je priroda smislila.

Studija objavljena u časopisu „Nutrients“ pokazala je da konzumacija trešanja smanjuje markere oksidativnog stresa i sistemske upale kod ljudi sa povišenim CRP-om, a detalje možete pročitati u radu o uticaju trešanja na zdravlje creva i upale. Reč je o ozbiljnoj naučnoj sintezi, ne o marketinškom tekstu, pa zato ovo voće ulazi u ozbiljne nutricionističke preporuke.

Kada sa trešnjama treba biti oprezan?

Ako pijete lekove za razređivanje krvi, obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što navalite na trešnje, jer vitamin K može da utiče na terapiju. Dijabetičari takođe treba da budu umereni – jedna šaka je sasvim dovoljna, nikako pola kile odjednom.

Najveća greška koju mnogi prave je jedenje trešanja odmah posle ručka. Kada ih još zalijete vodom, normalno je da se javi nadutost. Trešnja se jede sat vremena pre obroka ili dva sata posle. Tako vlakna stižu pravo u creva, gde im je mesto, umesto da fermentišu u stomaku zajedno sa ostalom hranom.

Šta su zapravo ti čuveni antioksidansi?

To su prirodni čuvari koji štite naše krvne sudove i ćelije od oštećenja. Trešnja ih ima više nego skoro bilo koje drugo bobičasto voće.

Probajte jednostavan eksperiment narednih sedam dana: umesto jutarnje kafe i keksa, pojedite šaku svežih trešanja. Obratite pažnju da li se posle podneva osećate lakše. A recite mi, koja je vaša najveća greška sa sezonskim voćem – jedete li ga posle obroka ili ste već naučili da ga uzimate pre?

Da li trešnje mogu da zamene laksativ

Kod blage opstipacije mogu pomoći zbog pektina i vode, ali nisu zamena za lek kod hroničnih problema sa crevima.

Da li smrznute trešnje imaju isti efekat

Imaju, antocijani se dobro čuvaju zamrzavanjem. Sveže su ipak bolje za vlakna i osećaj sitosti.

Mogu li deca da jedu šaku trešanja dnevno

Mogu, deca preko tri godine. Uvek izvadite koštice i smanjite količinu na pola šake za najmlađe.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

