Oprez – tri „naizgled zdrava” doručka koja mogu da vam unište jutro (i stomak)

Tri najgore opcije za doručak su upravo one za kojima odmah nakon buđenja posežu mnogi u Srbiji…

Jutarnji izbori hrane mogu mnogo da znače — pogrešan zalogaj može da iritira stomak i uzme vam energiju. Stručnjaci naglašavaju tri doručka koja treba izbegavati na prazan stomak jer mogu da dovedu do neprijatnih simptoma.

Zašto je važno da obratite pažnju

Kad ustanete, vaš želudac je često prazan i osetljiv. Neki namirnice, koje su inače zdrave, mogu da “prebace” kiselost, da šokiraju metabolizam ili da uzrokuju vrtoglave skokove energije.

Prema nutricionistima, tri doručka koja treba izbegavati na prazan stomak su — kafa, citrusi (npr. narandže, limun) i banana.

1. Kafa – brzo osveženje, ali i kiselinski rizik

Kafa podstiče lučenje želudačne kiseline, što na prazan stomak može iritirati želudačnu sluzokožu.

Pored toga, kofein može povećati nivo kortizola (hormon stresa), što može da vas uznemiri ili dovede do “drhtavice”.

Šta raditi? Umesto da pijete crnu kafu odmah nakon buđenja, pojedite nešto lagano — npr. integralni tost, jogurt ili ovsene pahuljice. Tek posle toga uživajte u kafi — to će ublažiti efekat kiseline i stabilizovati vam energiju.

2. Citrusi – osvežavajuće, ali previše kiselo

Citrusno voće, kao što su narandže, grejp ili limun, je bogato vitaminom C, ali takođe vrlo kiselo.

Na prazan stomak, visoka kiselost može izazvati nadimanje, žgaravicu ili povećano lučenje želudačne kiseline.

Kako da ublažite taj rizik? Jedite citruse zajedno s drugim hranljivim namirnicama – npr. sa kašikom jogurta, uz neko žitarice sa vlaknima ili čak u vidu voćnog smutija pomognutog ostalim sastojcima.

3. Banana – nežna, ali može iznenaditi

Iako je banana često izbor zbog svoje teksture i hranljivosti, same banane na prazan stomak imaju svoje nuspojave.

Banane mogu naglo povećati nivo magnezijuma i kalijuma u krvi, a taj nagli skok može kod osetljivih osoba da utiče na srčani ritam ili izazove osećaj umora.

Takođe, prirodni šećeri u banani mogu da dovedu do brzog skoka insulina, pa potom do pada energije.

Bolja opcija: Kombinujte bananu sa belančevinama (npr. grčki jogurt, orašasti plodovi) ili zdravim mastima (avokado, puter od orašastih plodova). Na taj način “ublažavate” njene efekte i dobijate uravnoteženiji doručak.

Zaključak i praktičan savet

Tri doručka koja treba izbegavati na prazan stomak – kafa, citrusi i banana – mogu izgledati kao bezopasni jutarnji favoriti, ali mogu da uzrokuju nelagodu i variranje energije. Ključ je u kombinovanju: nemojte ih jesti ili piti same, već ih spajajte sa drugim namirnicama koje ublažavaju njihove potencijalne nuspojave.

Vaš novi jutarnji ritual može da izgleda ovako: parče integralnog hleba + malo jogurta + parče voća, pa tek onda kafa — ili smuti s bananom i orašastim plodovima. Na taj način hranite stomak i dobijate energiju bez neželjenih efekata.

