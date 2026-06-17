Trovanje hranom leti retko dolazi od majoneza, a ova namirnica sa vašeg roštilja vas zapravo obara u krevet

Trovanje hranom leti najčešće ne dolazi od majoneza. Saznajte koja namirnica sa roštilja vas zaista obara i kako da je ukrotite.

Trovanje hranom leti retko počinje od majoneza, iako ga generacijama optužujemo. Pravi krivci sede na istom stolu, deluju potpuno bezopasno i niko ih ne sumnjiči. Isečeno voće i zelena salata obore više ljudi nego ijedna kašika majoneza. Majonez je postao najpogrešnije shvaćen negativac kada je u pitanju bezbednost hrane, kaže dr Darin Detviler, profesor na Univerzitetu Nortistern. Problem skoro nikad nije jedna loša namirnica. Problem je vreme, vrućina i nekoliko sitnih grešaka u rukovanju.

Zašto baš povrće obara goste, a ne majonez

Ljudi misle da je povrće bezbedno jer je zdravo. To je opasna pretpostavka. Lisnato zelenilo se povezuje sa izbijanjima E. koli, salmonele i listerije. Sočno voće je još veća zamka. Kada voće isečete, nestaje njegova zaštitna spoljašnja kora. Bakterije se na vlažnoj, isečenoj površini množe brzo, naročito po letnjoj žezi. Niko ne bi ostavio sirovu piletinu na stolu četiri sata. Ali isečenu lubenicu ostavljamo bez razmišljanja, a to je ista vrsta rizika.

Šta je zapravo opasna zona temperatura?

Opasna zona za trovanje hranom leti je raspon između 4 i 60 stepeni Celzijusa, u kojem se bakterije razmnožavaju najbrže. Hrana koja je bezbedna u podne postaje rizična do sredine popodneva. Vrućina radi tiho i bez upozorenja.

Meso i led, dva uzroka koja podcenjujete

Pljeskavice i piletina ostaju među najčešćim uzrocima trovanja hranom na roštilju, posebno kada nisu dovoljno pečeni. Ispecite meso temeljno, ne na oko. A onda dolazi namirnica koju gotovo svi zaborave. Led je hrana, to je najjednostavnije pravilo, podseća Detviler. Led se kontaminira kada ga vadite neopranim rukama, grabite čašom ili ga držite pored cureće ambalaže u frižideru za piknik. Većina ljudi pazi na pljeskavice mnogo više nego na led koji završi u svačijem piću.

Praktični trikovi za bezbednost hrane leti

Piknik iznosi hranu iz kontrolisane kuhinje pravo u letnju vrućinu. Zato par navika menja sve. Probajte ova četiri koraka:

Ne ostavljajte hranu napolju duže od dva sata , a samo jedan sat kada je napolju toplije od 32 stepena. Hladno držite hladnim, toplo toplim.

, a samo jedan sat kada je napolju toplije od 32 stepena. Hladno držite hladnim, toplo toplim. Kupujte cele glavice salate i celo voće, operite ih u nekoliko ispiranja hladnom vodom, pa ih do serviranja čuvajte u frižideru.

Odmrzavajte meso u frižideru ili pod hladnom tekućom vodom, nikad na pultu na sobnoj temperaturi.

Razdvojite pribor za sirovo meso od pribora za serviranje. Hvataljke, noževi, daske i tanjiri nikada ne smeju da se mešaju.

Tretirajte led kao i svaku drugu namirnicu

Ako led ide u piće, zaslužuje istu pažnju kao i meso. Ne dirajte ga golim rukama, koristite čistu hvataljku ili kašiku. Nikad ne uzimajte led koji je bio u dodiru sa limenkama, flašama ili ambalažom sirove hrane u prenosivom hladnjaku. Ovih nekoliko sekundi opreza vredi više od svih lekova protiv stomačnih tegoba sledećeg jutra.

Koja vam je namirnica na poslednjem roštilju izazvala neprijatno iznenađenje, i da li ste je uopšte posumnjičili?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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