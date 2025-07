Tvrdi da deluje 100%: Amerikanac je pomoću kafe sa 1 dodatkom smršao neverovatnih 40 kilograma!

Verovatno bi vam se rano ujutro zgadila pomisao na razne namirnice pomešane zajedno, ali ova kafa je zapravo veoma ukusna i ima primesu nešto masnijeg makijata.

Ovaj napitak je plasirao biznismen Dejv Asprej i za tren oka zapalio svet. Nazvao ga je “Bulletproof” kafa. Iako je miks veoma kaloričan, on navodno čini čuda u skidanju kilograma. Asprej tvrdi da je uz njega smršao 40 kilograma.

Šolja ove kafe sadrži od 200 do 500 kalorija i 45 do 65 odsto grama nezasićenih masti. Služi kao zamena za obrok, i posle njega nećete biti gladni naredna tri sata. Takođe produžava efekat kofeina, pa će vas jedna šoljica ove kafe držati budnim čak do 6 sati, a nema ni naglog pada energije kada kofein iščezne.

Originalna verzija ovog napitka je napravljena od zrna kafe sa manje toksina, neslanog putera od posebnih krava i kokosovog ulja. Ne očajavajte što je prosto nemoguće naći ove sastojke kod nas (naše krave jedu i žitarice, a taj puter navodno nije adekvatan), postoje i druge kombinacije.

Od raznih verzija, ova je možda najukusnija, a lako ćete naći sastojke.

Potrebno vam je:

– 1 kašičica nes kafe

– ½ kašičice kakaoa ili par kapi arome vanile

– 1 dl bademovog mleka

– 1 dl prokuvane vode

– 1 kašičica organskog kokosovog ulja

Postupak

U šolju sipajte nes i kakao i dodajte vrelu vodu. Umutite mikserom za nes kafu, a zatim dodajte toplo bademovo mleko. Na kraju sipajte jednu kašičicu kokosovog ulja, piše portal žena sam ja.

Zapamtite, ovo je zamena za obrok. Ukoliko pijete ovaj napitak i uz njega jedete normalno, veoma brzo ćete primetiti da dobijate na težini. Tako da je ovo ustvari dvostruki učinak, za one koji žele da izgube neko kilo, kao i za one koji žele da se ugoje – pomaže pri mršavljenju (ako se uzima kao zamena za obrok) ili pri gojenju (ako se pije uz obrok).

