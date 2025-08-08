Tvrdi da je ovo njegova tajna: Ima 111 godina i svakog petka se počasti ovim nezdravim obrokom

Džon Tinisvud iz Sautporta u Engleskoj ima 111 godina i svakog petka jede prženo.

Pre nekoliko dana u 115. godini preminuo je Huan Visente Perez iz Venecuele, a titula najstarije osobe na svetu pripala je 111-godišnjem Džonu Tinisvudu iz Sautporta u Engleskoj.

Tinisvud je rođen 1912. godine, kada je potonuo Titanik. Doživeo je i preživeo dva svetska rata (u drugom je aktivno učestvovao kao vojnik), dva puta se sreo sa pokojnom kraljicom Elizabetom, a za poslednji rođendan sve najbolje su mu poželeli i kralj Čarls i kraljica Kamila.

Njegovih 111 godina je svakako zavidna dob, ali se mnogi pitaju u čemu je tajna dugog života. Džon veruje da je ključ umerenost i dovoljno vežbanja.

„Budite umereni u svim stvarima koje radite, ali pre svega morate mnogo da se krećete. Sedenje u fotelji ceo dan nije dobro“, rekao je on.

Svakog petka na meniju je pržena riba i pomfrit

Uravnotežena ishrana koja se sastoji od voća, povrća, vlakana, zdravih masti i proteina takođe igra veliku ulogu u dugovečnosti. Ali najstariji stanovnik Zemlje dokazuje da čak i u ishrani ima mesta za uživanje i jela koja možda nisu nutritivno najadekvatnija, ali maze naša nepca.

Džon je rekao da već godinama i decenijama unazad svakog petka uživa u popularnoj britanskoj poslastici „fish & chips" (pržena riba i pomfrit).

