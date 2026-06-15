U 104. godini čuveni hirurg i dalje ima bistar um i zdravo srce: Kaže da su za to zaslužne 3 namirnice

Doživeo je 104 godine bez gubitka oštrine uma. Čuveni hirurg otkriva koje 3 namirnice garantuju bistar um i zdravo srce do duboke starosti.

Retko ko dočeka stotu, a još ređe ko u tim godinama sam vozi auto, kopa po bašti i gradi ograde. Elis Verham, svetski poznat kardiohirurg, izgradio je svoj bistar um i zdravo srce na temeljima preventive, dokazujući da dugovečnost nije stvar puke sreće, već doslednosti.

Kao čovek koji je decenijama operisao ljudska srca, iz prve ruke je video šta ih uništava, zbog čega je ostatak života posvetio navikama koje održavaju vitalnost.

Ishrana kao najjači lek

Verham nije verovao u magične pilule. Tvrdio je da je „skalpel poslednja odbrana“, a da je prava snaga u onome što stavljamo na tanjir.

Nakon pedesete godine, drastično je promenio kurs: smanjio je unos namirnica životinjskog porekla, fokusirao se na biljnu ishranu i održavao holesterol na fascinantno niskih 117 mg/dL.

Tri namirnice za vitalnost

Iako je njegov jelovnik bio bogat celim žitaricama, voćem i mahunarkama, izdvajao je tri „heroja“ ishrane:

Ovsena kaša

Njegov izbor za početak dana. Vlakna iz ovsa su ključna za čišćenje krvnih sudova i kontrolu masnoća. Verham je smatrao da bez kvalitetne ovsene kaše nema ni priče o tome kako održati bistar um i zdravo srce.

Cvekla

Prirodni eliksir za cirkulaciju. Bilo da je u salati ili kao topla čorba, cvekla mu je pružala antioksidanse potrebne za elastičnost krvnih sudova.

Beli luk

Neizostavan dodatak koji je koristio za zaštitu kardiovaskularnog sistema. Verham je verovao da ova namirnica deluje kao tihi čuvar arterija.

Iako nam ovsene kaše ili čorba od cvekle možda nisu prva asocijacija na trpezu na kakvu smo navikli ovde u Srbiji, gde se često više ceni „teška“ hrana, Verhamov primer pokazuje da su upravo ove jednostavne namirnice temelj snage.

Možda ne moramo odmah da menjamo celu ishranu iz korena, ali uvođenje ovih sitnica u našu svakodnevicu može biti onaj ključni korak koji nas deli od čekaonica kod lekara.

Njegova dnevna rutina – nema preskakanja

Nije bilo tajne u njegovom životu osim upornosti. Budio se u pet ujutru, a lezao u devet uveče.

Jeo je samo dva puta dnevno, izbegavao kasne večere i nikada nije birao lift ako su stepenice bile opcija.

Njegova filozofija bila je jednostavna: bistar um i zdravo srce traže kretanje i umerenost.

Prevencija pre operacije

Dok su se njegove kolege oslanjale na operacije, Verham je lečio svoje pacijente savetima o tanjiru. Govorio je da, ako držite holesterol na niskom nivou, operacija srca verovatno nikada neće biti potrebna.

Njegov život nas podseća na jednu važnu lekciju: bistar um i zdravo srce nisu poklon genetike, već rezultat onih malih, dosadnih navika koje ponavljamo svakog dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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