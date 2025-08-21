U jutarnju kafu uvek stavite malo ovog sastojka: Probava radi kao sat, a creva će vam biti zahvalna

Da li ste znali da postoji jedan sastojak koji može poboljšati vašu jutarnju šoljicu kafe?

Sve veći broj istraživanja i mreža stručnjaka za zdravlje creva podržavaju ideju da kafa može imati koristi za digestivni trakt.

„Polifenoli u kafi mogu hraniti korisne bakterije creva, podstičući rast i aktivnost. Oni takođe mogu pomoći u ograničavanju rasta „loših“ bakterija, kaže Džozef Salhab, američki gastroenterolog iz Davenporta.

Naglasio je da se sve ove „blagodeti” mogu dodati i sa kašičicom kakao praha u šoljicu kafe. Kada je u pitanju varenje, kafa i kakao imaju posebne prednosti.

Odrasli bi trebalo da ciljaju na 25 do 38 grama kakao vlakana dnevno, što se postiže dodavanjem kašike ili dve kakao praha u jutarnju šoljicu kafe.

Ipak, pazite da ne pijete kafu na prazan stomak, jer to može podstaći lučenje želudačne kiseline, a samim tim i bolove u stomaku. Zato prvo pojedite nešto, a zatim popijte šoljicu kafe, obogaćenu jednom do dve kašike kakaoa.

Vaš digestivni trakt će vam biti zahvalan.

