U ovom selu svi imaju dobar holesterol, varenje im radi “k’o švajcarski sat”, za bol ne znaju! (VIDEO)

U italijanskoj regiji Breša nalazi se ribarsko selo Limone sul Garda gde žive ljudi koji imaju dobar holesterol, što ih čini dugovečnim.

Jedu sve, a ne goje se i ne obolevaju od vaskularnih bolesti. Ne znaju šta je holesterol.

U ribarskom selu u podnožju Alpa Limone sul Garda žive najzdraviji ljudi na svetu! Ovo mesto na obali jezera Garda, ima jedva nešto više od 1.000 stanovnika, ali je već 40 godina u centru pažnje doktora i naučnika jer tu žive najdugovečniji ljudi na svetu, prenosi informer.rs.

Oni imaju odlično varenje, što ih štiti od srčanih problema i gojaznosti, a naučnici su delimično objasnili i zašto. Mnogi lokalni stanovnici imaju nizak (HDL) holesterol. S obzirom na to da je to dobar holesterol, to što je nizak može da izazove zdravstvene probleme, ali ne i kod stanovnika ovog sela, objašnjava Čezare Sirtori, profesor kliničke farmakologije na Univerzitetu u Milanu.

– Imati nizak dobar holesterol loše je za čoveka i dovodi do srčanih problema i moždanog udara. Ali kod lokalnog stanovništva ima pozitivan efekat. Čak 99 odsto proteinskih genetskih mutacija izaziva bolesti, ali ova je utvrdila odsustvo vaskularnih bolesti kod nosilaca. Njihov gen sadrži poseban protein koji uništava masti i razređuje krv – kaže Sirtori.

Kako je došlo do ove pojave?

Nepoznato je kako je do toga došlo. A zanimljivo je to da je ovo selo najsevernije mesto na svetu gde se limun prirodno uzgaja i ima izuzetno blagu klimu. Stanovnik sela Antonio Đirardi sa tim povezuje specifične gene.

– Topla klima može biti tokom cele godine i možda je to razlog. Nikada nemamo sneg ili led, što je takođe razlog zašto limuni rastu u ovom severnom delu vekovima. Ili je to možda zahvaljujući izvanrednom ekstradevičanskom maslinovom ulju i svežoj ribi koju jedemo – objašnjava Đirardi, koji takođe nema problema sa holesterolom.

Okolna sela nemaju takvo zdravlje

Interesantno je to da stanovnici okolnih sela nemaju ovaj gen. Od 1.000 stanovnika u Limoneu, polovina je tu i rođena, a 60 ima gen, dok je desetak starije od 100 godina. Jedan od nosilaca gena je Đani Segala i cela njegova porodica.

– Moja majka ima 96 godina i potpuno je zdrava, i psihički i fizički. Od osamdesetih dajemo svoju krv na testove. Jednom su mi davali toliko slatku i masnu hranu i bilo mi je muka, a moja krv je momentalno uništila masti i holesterol – objašnjava Segala.

Njegov sin Đulijano kaže da ga u životu nije zaboleo stomak.

– Nikada me ne boli stomak i jedem šta god mi je volja. Volim pohovanu i prženu hranu, salame, a volim i da popijem. Spavam kao beba – zaključuje mlađi Segala.

