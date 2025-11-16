U sve se meša: Napitak od lekovite začinske biljke je neverovatan eliksir, koristi se od davnina

Kod ove začinske biljke najveća koncentracija lekovitih i aromatičnih materija nalaze se u plodovima, ali ima ih i u listovima i cvetovima.

Mirođija je svima dobro poznata začinska mirisna biljka koja se gaji, a i sama se razmnožava po vrtovima.

Mirođija je biljka poreklom iz jugoistočne Azije, ali se u kulturi uzgaja u južnim delovima Evrope.

To je jednogodišnja biljka s tanikm, vretenastim korenom. Stabiljka je uspravna, okrugla, izbrazdana, šuplja, visine i do 120 cm. Listovi su od tri do četiri puta perasto razdeljeni. Donji listovi stabiljke mirođije imaju šuplje peteljke, a gornji su sedeći. Na vrhu stabiljke nalaze se sitni cvetovi, izrazito žute boje.

Najveća koncentracija lekovitih i aromatičnih materija nalaze se u plodovima biljke, ali ima ih i u listovima i cvetovima. Sve delotvorne i lekovite materije u biljci nisu ni do danas u potpunosti istražene. Do sada je poznato delovanje eteričnih ulja koja sadrže veliki postotak karvana. Domaćice stavljaju lišće mirođije u krastavce za zimu (u vodi), sosove i drugo, a plod se, na žalost, vrlo malo koristi, iako je plod lekovitiji od lišća. Cela biljka i plod imaju svojstven prijatan začinski aromatičan miris i ukus.

Stanište: Raste u šumama i šikarama, po međama, od nižeg do brdskog regiona.

Lekovito delovanje

Mirođija je, pre svega, dobar, neškodljiv, jeftin i zbog toga svakom pristupačan začin. To je istovremeno i sredstvo koji se vekovima uspešno koristi protiv gasova, nadimanja, teškoća u organima za varenje, prenosi najžena.rs.

Recept za čaj za bolje varenje i protiv nadimanja

Pripremiti po 20 grama plodova od mirođije, anisa, angelike, kima i komorača, pomešaju se, a potom se od ove mešavine uzme jedna kašika i prelije se sa 200 ml ključale vode, odmah se poklopi i drži pola sata na špretu, ali tako da ne vri. Potom se procedi i popije posle obroka.

Recept za čaj za spavanje

Pomešati po 25 g mirođije, matičnjaka, hmelja i valerijane, pa pomešati i i pripremiti kao prethodni čaj. Piti uveče pre spavanja.

Recept za čaj protiv štucanja

Četiri kafene kašike semena mirođije ili dve kafene kašike usitnjene biljke preliti sa 1/4 l prokuvane vode i ostaviti poklopljeno tri do četiri minuta. Procediti i piti nezaslađeno.

Efekat eteričnog ulja mirođije

Deset kapi stavi se na kocku šećera, pojede i zalije čašom vode. Otklanja gasove i neprijatan zadah iz usta. Kod lošeg zadaha iz usta preporučuje se i žvakanje sveže mirođije.

