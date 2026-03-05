Dodajte samo jednu kašičicu ovog praha u jutarnju kafu – pomaže da creva rade uredno i smanjuje nadutost prirodno.

Ubacite jedan sastojak u kafu svako jutro – briše nadutost, a creva rade kao sat

Šolja kafe kašičicom kakao praha – jednostavan trik koji pomaže da creva rade uredno i bez nadutosti.

Ako često imate osećaj nadutosti ili vam je varenje usporeno, mali dodatak uz jutarnju kafu može napraviti veliku razliku. Stručnjaci za zdravlje ističu da ovaj sastojak u vašoj omiljenoj šoljici može poboljšati rad creva i olakšati probavu, čineći da vaš digestivni sistem funkcioniše kao sat, prenosi klix.ba.

Iako je kafa često povezana sa stimulacijom i energijom, njen uticaj na varenje može da bude dvojak. Nekima pomaže, ali drugima izaziva nadutost. Međutim, dodavanjem prave kombinacije sastojaka vaša jutarnja kafa može postati napitak koji pobljšava probavu.

Kakao kao tajni sastojak

Jedan od najboljih dodataka koji možete dodati u kafu je kakao u prahu. Kakao je prirodan izvor vlakana i polifenola. To znači da može podržati rast zdravih bakterija u digestivnom traktu i pomoći da creva rade redovno i bez napora.

Kada dodate jednu ili dve kašičice kakao praha u vašu jutarnju kafu, ne samo da pojačavate ukus i aromu, već i povećavate unos vlakana koja mogu imati pozitivan uticaj na rad creva. Ove hranljive materije podržavaju prohodnost i smanjuju rizik od zatvora ili nadutosti – naročito ako redovno imate problema sa probavom.

Kako deluje na creva

Kombinacija kafe i kakaa deluje sinergijski: kofein podstiče budnost i metabolizam, dok kakao pomaže da creva ne ostanu „lenja“. Zdrave bakterije u crevima koriste vlakna iz kakaa kao izvor energije, što može poboljšati ritam pokreta creva i olakšati celokupnu probavu.

Mnogi koji su probali ovaj jednostavan trik primetili su znatno manje nadutosti i bolje varenje već nakon samo nekoliko dana. Uz to, ova kombinacija može pomoći i da se izbegnu neželjeni gasovi i osećaj težine nakon obroka.

Saveti

Dodajte kakao u kafu nakon što se skuva, pa dobro promešajte.

Pijte kafu sa malo vode ili nakon malog doručka – to može dodatno podržati creva.

Ako imate osetljiv stomak, počnite sa manjom količinom kakaoa i postepeno povećavajte.

Ukoliko želite da vaša jutarnja rutina bude više od običnog rituala razbuđivanja, ovaj trik može vam pomoći da creva rade kao sat, a nadutost postane prošlost.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com